Gegen die Nummer 70 der Welt brauchte Kerber am Samstag (08.07.2017) die vollen drei Sätze und hätte im zweiten Durchgang sogar beinahe das Match komplett aus der Hand gegeben. Dann riss die 29-Jährige die Partie aber noch herum und siegte am Ende nach 2:16 Stunden mit 4:6, 7:6 (7:2) und 6:4.

Achtelfinale gegen Muguruza

"Ohne meinen Kampfgeist hätte ich das heute nicht gewonnen" , sagte Kerber hinterher erleichtert. "Erst gegen Ende des Matches habe ich wieder ein besseres Gefühl für die Schläge bekommen. Jetzt muss ich aber dringend an meiner Aggressivität arbeiten, es reicht in der zweiten Turnierwoche nicht, die Bälle nur reinzuschieben. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch Lust nach oben habe."

Damit hat Kerber erstmals seit drei Monaten wieder drei Matches in Serie gewonnen. Am Montag trifft sie auf Garbine Muguruza, die 2015 beim Rasenhöhepunkt im All England Club im Finale stand. Gegen die Spanierin hat Kerber die letzten vier Duelle verloren - darunter vor zwei Jahren das Drittrundenmatch in Wimbledon.

Erstmals unter den besten 16

Alexander Zverev zieht eine Rückhand durch - zu stark für seinen Kontrahenten.

Zverev steht erstmals im Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Der 20 Jahre alte Hamburger entschied das Drittrunden-Match gegen den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner glatt mit 6:4, 6:4, 6:2 für sich und steht damit zum ersten Mal bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere unter den besten 16.

Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft der an Nummer zehn gesetzte Zverev am Montag auf den kanadischen Vorjahresfinalisten Milos Raonic. Gegen Raonic hatte Zverev zuletzt im Mai auf dem Weg zu seinem Titel beim Masters-Series-Turnier in Rom im Viertelfinale gewonnen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Samstag, 8.7., 22.50 Uhr

sid/dpa/red | Stand: 08.07.2017, 18:58