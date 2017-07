Rybarikova nervös

Muguruza dominierte die Weltranglisten-87. Rybarikova (28) nach Belieben, trotz einer Bandage am linken Oberschenkel wirkte sie nicht angeschlagen. Rybarikova, die erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers stand und zuvor nie die dritte Runde überstanden hatte, schien nervös zu sein. Erst beim Stand von 0:5 gelang ihr der erste Spielgewinn.

Auch im zweiten Satz knüpfte Muguruza, die im All England Club von der einzigen spanischen Wimbledonsiegerin Conchita Martinez (1994) betreut wird, an ihre herausragenden Leistungen der vergangenen Tage an. Nur gegen Kerber hat sie bislang einen Satz verloren und darf sich große Hoffnungen auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach dem Triumph bei den French Open 2016 machen.

red/sid | Stand: 13.07.2017, 15:20