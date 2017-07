"Ich werde reifer"

Die Entwicklung im Auftreten der 22-Jährigen ist nicht zu übersehen. Sie selbst sagt: "Ich werde reifer, beobachte mich und merke, was mir noch fehlt oder was mich stört." Ihr helfe "regelmäßiges" Mentaltraining, was genau bleibt ihr Geheimnis. "Ich habe schon mit mehreren gearbeitet. Momentan habe ich für mich etwas Gutes entdeckt" , sagt sie.

Rittner sieht viel Potenzial

Für Bundestrainerin Barbara Rittner hat Witthöft, derzeit die Nummer 65 im Ranking, "Potenzial für die Top 20 - und mehr" , sie sei "diszipliniert, bodenständig, selbstbewusst, ehrgeizig - und mittlerweile gut kritikfähig".

Witthöft selbst sieht bei sich noch "viel Luft nach oben" . Zwar erreicht sie bei den Grand Slams regelmäßig die dritten Runden, zuletzt in Paris war sie damit sogar beste Deutsche, weiter ging es bislang jedoch noch nie. Und auch in Wimbledon wartet auf Witthöft nun eine hohe Hürde: die Weltranglistenfünfte Jelena Switolina aus der Ukraine.

Die Nerven behalten

Selbst wenn die Defensivspezialistin noch eine Nummer zu groß sein sollte, ihren Weg wird Witthöft deswegen nicht verlassen. "Sie weiß, was sie will", sagt Rittner, und das unterscheidet sie von manch einer Fed-Cup-Kollegin. Sabine Lisicki mag zwar über härtere Grundschläge verfügen, Andrea Petkovic über die ausgereiftere Athletik und Julia Görges über ein feineres Händchen. Alle drei sind jedoch längst ausgeschieden, während Witthöft in zwei schwierigen Runden die Nerven behielt.

Es sei fast "erschreckend" , sagt sie selbst, wie wenig im Tennis die Schläge entscheiden: "Der Kopf macht so einen riesigen Unterschied aus, es ist der Wahnsinn, was man für Matches gewinnt oder verliert, weil der Kopf gerade stimmt oder eben nicht stimmt." Behält sie weiter kühlen Kopf, wird sie noch so manchen Stresstest bestehen.

