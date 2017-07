Der 30 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien kam am Dienstag (11.07.2017) zu einem 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Franzosen Adrian Mannarino. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Djokovic am Mittwoch auf den Tschechen Tomas Berdych.

Der an Position zwei gesetzte Serbe blieb auch im vierten Match nacheinander im All England Club ohne Satzverlust.