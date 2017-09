Tränen in den Armen ihrer Mutter

Cooler und geduldiger als Keys tritt Stephens im ersten amerikanischen US-Open-Finale seit 2002 und im Duell zweier Endspiel-Debütantinnen an. In nur 61 Minuten demütigt sie ihre an Position 15 gesetzte Freundin, in den Armen ihrer Mutter kommen ihr dann die Tränen.

Als Stephens von ihren nur sechs Fehlern hört, stammelt sie: "Ich glaube nicht, dass ich das je geschafft habe." Begeistert von sich selbst schnippt die Rechtshänderin mit den Fingern. Serena Williams schreibt: "Hoffentlich das erste von vielen Endspielen."

Lob von Keys

Als Stephens 2013 bei den Australian Open das Halbfinale erreichte, galt sie schon einmal als potenzielle Nachfolgerin der Williams-Schwestern, schaffte aber den Durchbruch nicht. "Sloane hatte immer Talent. Dass sie so lange nicht auf dem Platz war, hat ihr geholfen, zu erkennen, wie sehr sie das Spiel liebt", sagt Keys. "Ich denke, das war das Beste, was ihr passieren konnte."

Stephens hetzt nach ihrem Triumph mit ihrer Mutter im Schlepptau von einem Interview zum nächsten und hebt ihren Blick kaum von den Glückwünschen auf ihrem Handy. Nicht nur bei ihrem Opa ist sie gleich gefragt. "Es fühlt sich wie ein Traum an, als ob ich gleich aufwachen würde. Wenn sich jemand Grand-Slam-Champion nennen kann, werden sich einige Dinge verändern."

Gemeinsame Partynacht

Sloane Stephens ist die erste amerikanische Grand-Slam-Siegerin ohne den Nachnamen Williams seit 2002. Ob sie und Keys eine Eintagsfliege bleiben oder dauerhaft als Williams-Nachfolgerin infrage kommen und das US-Tennis auf eine erfolgreiche Zukunft blickt, wird sich zeigen.