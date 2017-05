Alexander Zverev erklimmt nächsten Karriere-Höhepunkt

Zum ersten Mal in den Top Ten

Für Zverev war es der vierte Einzel-Titel seiner Karriere nach St. Petersburg im September 2016 sowie Montpellier im Februar und München Anfang Mai. Am kommenden Montag (22.05.17) wird Zverev erstmals in den Top Ten der Weltrangliste geführt. Das war zuletzt Thomas Haas 2007 gelungen.

Djokovic holt Agassi als Coach

Djokovic überraschte derweil mit einem neuen Trainer - Andre Agassi. Die Zusammenarbeit ist zunächst für die French Open in Paris geplant. "Dort werden wir herausfinden, in welche Richtung es geht" , sagte Djokovic.

Djokovic hatte sich Ende 2016 nach drei erfolgreichen Jahren von Boris Becker getrennt und Anfang Mai sein gesamtes Trainerteam mit Chefcoach Marian Vajda an der Spitze gefeuert. "Ich habe mit Andre in den vergangenen beiden Wochen oft telefoniert, und wir haben uns zunächst auf Paris geeinigt", sagte der Serbe. Agassi sei jemand, der "in seiner Karriere die gleichen Erfahrungen gemacht hat, die ich jetzt mache, deshalb weiß er, was mir wichtig ist und worum es mir geht."

In seiner Karriere war Agassi unter anderem 101 Wochen lang die Nummer eins der Welt. Er gewann insgesamt 60 Turniere, darunter viermal die Australian Open, zweimal die US Open und je einmal die French Open und Wimbledon. Nach den US Open 2006 verkündete er seinen Rücktritt vom Tennis.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Sonntag, 21.5., 22.50 Uhr

Stand: 21.05.2017, 17:00