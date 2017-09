US Open - Carreno Busta ist weiter der Favorit

Die Weltrangliste führt Carreno Busta auf dem 19. Platz. Für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ist der 26 Jahre alte Spanier an Nummer zwölf gesetzt worden. Er ist also der Weltspitze recht nah, wenn auch nicht Teil von ihr. Das liegt vor allem auch daran, dass er meistens verliert, wenn es gegen die Topprofis geht, deren Namen fast jeder kennt.

Carreno Busta, der in Deutschland bislang nur hartgesottenen Tennisfans etwas gesagt haben dürfte, gewann in seiner Karriere nur eines von 18 Duellen mit Spielern aus der Top Ten. Das ist eine bescheidene Bilanz für jemanden, der seit August 2013 in den Top 100 vertreten ist. Im selben Jahr wurde er von seinen Kollegen zu dem Profi gewählt, der sich in den zwölf Monaten am besten entwickelt habe.

Noch ohne Satzverlust

Die besten Tage im sportlichen Leben von Pablo Carreno Busta sind nun in New York gekommen. "Davon habe ich immer geträumt. Ich habe aber nicht gedacht, dass es klappt. Es ist sehr aufregend, im Halbfinale zu stehen", sagte er nach seinem Erfolg im Viertelfinale gegen den an Nummer 29 gesetzten Argentinier Diego Schwartman. Er verlor in dem Spiel keinen Satz, wie er ohnehin während des Turniers noch keinen abgab.

Carreno Busta in der Form seines Lebens? Schwierig zu sagen, denn in den ersten vier Runden bekam es der Spanier jeweils mit Qualifikanten zu tun. Im Halbfinale bekommt er es mit Kevin Anderson zu tun. Der Südafrikaner belegt in der Weltrangliste den 32. Platz, er ist in New York an Nummer 28 gesetzt.

Somit geht Carreno Busta sogar als Favorit in sein bedeutendstes Spiel der Karriere. "Meine größte Stärke ist, dass ich an mich glaube. Und das viel mehr als in den letzten Jahren", sagte er vor dem Duell mit Anderson.

Viertelfinale in Paris

Carreno Busta, der bislang drei Turniere auf der ATP-Tour gewann, wurde in Gijon geboren und ist Fan des Fußballvereins Sporting aus der Heimat. Heute lebt der Rechtshänder, dessen bester Schlag die beidhändige Rückhand ist, in Barcelona. Bei den French Open im Mai 2017 hatte er zum ersten Mal den Sprung in ein Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers geschafft, dort aber dann gegen Rafael Nadal verletzt aufgeben müssen.

Mit dem Landsmann und Weltranglistenersten versucht "PCB", so oft wie möglich zu trainieren: "Rafa ist wichtig für mich. Ich sehe zu, viel von ihm zu lernen - wie trainiert er, was macht er vor den Einheiten oder danach? Er gibt mir wertvolle Tipps."

