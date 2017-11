Folgende Schrauben sollen dafür gedreht, beziehungsweise folgende neue Regeln während der NextGen Finals ausprobiert werden:

Einführung von "Hawk-Eye Live": Statt rufenden Linienrichtern soll eine Kamera-Technologie live anzeigen, ob ein Ball noch im Feld oder schon im Aus war. Akustische Signale geben die Entscheidung bekannt. Bei knappen Entscheidungen soll es ein Bild auf den Arena-Leinwänden geben.

Verkürzung der Spiele & Sätze: Schon nach vier gewonnenen Spielen wird ein Satz beendet. Steht es 3:3 entscheidet ein Tie-Break. Es wird dafür über fünf Sätze gespielt. Bei Einstand entscheidet der nächste Punkt über den Gewinn des Spiels ("receiver’s choice", wird auf der ATP-Tour bereits in Doppel-Begegnungen angewendet).

Einführung einer Shot-Clock: Eine Uhr wird alle relevanten Deadlines als Countdown runterzählen, wie beispielsweise die 25 Sekunden, die ein Spieler zum Aufschlagen zur Verfügung hat. Der zeitliche Spielraum, der bisher (besonders gerne Rafael Nadal) gewährt wurde, soll so abgeschafft werden.

Coaching: Was bisher nur über Blicke zwischen Trainer auf der Tribüne und Spieler auf dem Court möglich war, wird jetzt legalisiert. Am Ende jedes Satzes werden Spieler und Trainer über ein Headset an der Spieler-Bank miteinander kommunizieren können.

Free Movement Policy: Eine Regel für die Fans. Die sollen sich während der NextGen Finals frei auf der Tribüne bewegen können und auch während gespielt wird, ihre Plätze einnehmen bzw. verlassen dürfen. Einzige Einschränkung für diese neue Policy soll ein Bereich hinter dem Aufschläger sein, um ihn nicht allzu sehr zu stören.

Modern, jung, schnell

Bisher loben die jungen Spieler die Veränderung. Es seien spannende Innovationen, sie seien stolz, dabei zu sein, wenn der Tennis-Sport erneuert wird. Viele Tennis-Fans werden eher die Nase rümpfen bei diesen Neuigkeiten, vielleicht auch einfach aus alter Gewohnheit. Doch die Ziele der ATP könnten aufgehen: Mehr entscheidende Punkte durch kürzere Sätze, mehr Spannung, die so entstehen soll. Und grundsätzlich ein moderneres, jüngeres Bild, das der Tennis-Sport wieder abgeben soll.

Die NextGen Finals in Mailand starten am 07. November und enden am 11. November. Danach wird man sehen, ob der Tennis-TÜV bestanden wurde.

Stand: 06.11.2017, 08:15