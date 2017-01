Mischa Zverev - allen Rückschlägen getrotzt

Man kann die Geschichte des älteren Zverev auch als warnendes Beispiel für den kleineren Bruder lesen. Und wenn es stimmt, was über das Verhältnis von Mischa und Alexander Zverev zu hören ist, wird der Jüngere die Warnung ernst nehmen. Denn die beiden Söhne des ehemaligen sowjetischen Davis-Cup-Spielers Alexander Mutter Irina, die Anfang der neunziger Jahre nach Hamburg übersiedelten, treiben sich gegenseitig an.

Serie von Verletzungen

Die Geschichte von Mischa, 29, geht so: Mit 19 Jahren gilt er als großes Talent, das auf dem Weg in die Weltspitze ist. Zwei Jahre später hat er es bis auf Rang 45 der Weltrangliste geschafft. Doch dann endet der Aufstieg. Eine Serie von Verletzungen ist der Grund. Zverev verschwindet in den Niederungen des Profitennis. Während er sich in Qualifikationsrunden und bei Challenger-Turnieren abrackert, verzückt sein Bruder die Experten. Der zehn Jahre jüngere Alexander, derzeit auf Rang 24 der Rangliste, gilt vielen als die kommende Nummer eins im Welttennis.

Der kleine Zverev mag das größere Talent sein, aber Mischa bringt ein riesiges Kämpferherz mit. Er hat sich mit eisernen Willen im Schatten des kleinen Bruders zurück gearbeitet. Vor den Australian Open lag er schon wieder auf Platz 50 der Weltrangliste. Mit dem Sieg in der zweiten Runde gegen den US -Amerikaner John Isner, der ihn in Melbourne erstmals in die Runde der letzten 32 brachte, könnte er nach dem Turnier sogar seine bisher beste Position knacken.

Angetrieben vom Bruder

Das Match gegen Isner zeigte Zverevs Qualitäten, die weniger auf spektakulären Schlägen als auf Zermürbung des Gegners beruhen - mit eben jener Willenskraft. "Schöne Schläge haben im Tennis viele, aber es geht darum zu wissen, wie gewinne ich den Punkt" , sagt er. Gegen Isner brauchte Zerev dafür eine Weile. Er lag schon mit 0:2-Sätzen zurück und wehrte im vierten Satz zwei Matchbälle ab. Nach 4:10 Stunden hatte Zverev seinen Gegner schließlich mit 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 9:7 nieder gerungen und musste danach ein paar Tränen verdrücken.

Er habe zwar schon höher in der Rangliste platzierte Spieler geschlagen. "Aber das war der emotionalste und größte Sieg.", sagte Zverev. Am Freitag hat er nun gegen den Tunesier Malek Jaziri die Chance auf sein erstes Grand-Slam-Achtelfinale. Es ist die auch die Rivalität unter Brüdern, die den älteren Zverev dorthin gebracht hat. Als Alexander 2014 in Hamburg das Halbfinale erreichte, schöpfte Mischa neue Motivation. "Er und seine ganze Entwicklung treiben mich unglaublich an", sagt er. "Wir haben die gesamte Vorbereitung gemeinsam bestritten und immer Wettkämpfe gemacht: Wer isst mehr Frikadellen, wer stemmt höhere Gewichte."

Achtelfinale in Reichweite

Den kleinen Bruder hält er für ein Genie, der zumindest auf dem Platz vieles richtig mache. Abseits des Platzes ist Mischa der umgänglichere. Vielleicht auch deshalb, weil er nicht so im Fokus steht. Das zumindest könnte sich in den kommenden Tagen ändern. Sollte Alexander am Donnerstag (19.01.17) sein Zweitrunden-Match gegen den Qualifikant Frances Tiafoe aus den USA gewinnen, könnte er in der dritten Runde auf den ehemalgen Weltranglistenersten Rafael Nadal treffen. Da ist Mischas Drittrunden-Gegner Jaziri, Nummer 56 der Weltrangliste, sicher der leichtere Gegner.

Das Achtelfinale scheint für Mischa damit eher in Reichweite zu sein. Doch Alexander ist ja gewarnt. Man braucht bisweilen Geduld und Durchhaltevermögen. Denn dass auf dem Weg nach oben Rückschläge zu überwinden sind, hat er bei seinem älteren Bruder aus nächster Nähe miterlebt.

Stand: 18.01.2017, 12:07