Die Kielerin profitiert dabei von der Absage der Australian-Open-Siegerin Serena Williams für das WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells. Die US-Amerikanerin kann wegen einer Verletzung im linken Knie nicht antreten. Dies gaben die Organisatoren um den deutschen Turnierchef Thomas Haas bekannt.

"Ich konnte wegen meines Knies nicht trainieren, ich bin enttäuscht, dass ich hier nicht spielen kann" , teilte Serena Williams mit. Sie werde auch nicht anschließend beim Turnier in Miami (21. März bis 2. April) spielen können.

Kerber mag nicht rechnen

Im vergangenen Jahr hatte die 35-Jährige in Indian Wells im Finale gegen die Weißrussin Wiktoria Asarenka verloren. Damit verliert die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin 650 Punkte und fällt im kommenden Ranking am 20. März wieder hinter Kerber zurück, die 2016 in Runde zwei ausgeschieden war und damit nur 35 Punkte zu verteidigen hat. In der aktuellen Weltrangliste liegt Kerber 375 Punkte hinter Williams.

Doch mit Rechenspielen wollte sich Kerber wie immer nicht aufhalten. Sie ist froh, dass sie nach schwachem Saisonstart zuletzt in Dubai ansteigende Form bewies und bis ins Halbfinale kam. "Es ist gut, zurück bei einem meiner Lieblingsturniere zu sein" , schrieb Kerber bei Twitter.

Als erste Deutsche nach Steffi Graf

Deutschlands Sportlerin des Jahres Kerber hatte nach ihrem US-Open-Triumph 2016 19 Wochen lang als erste Deutsche nach Steffi Graf an der Spitze der WTA-Rangliste gestanden. Serena Williams holte sich die Topplatzierung Anfang des Jahres mit ihrem Erfolg in bei den Australian Open in Melbourne wieder zurück. Seitdem hat sie noch kein Spiel bestritten.

