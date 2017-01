"Ich habe jetzt das Gefühl, besser drin zu sein als nach den letzten Wintervorbereitungen", wird Struff auf seiner Webseite zitiert. Der 26 Jahre alte Warsteiner befindet sich schon seit Wochen in der Vorbereitung, trainierte unter anderem in der Mouratoglou-Tennis-Academy in Nizza. Dort profitierte er von starken Trainingspartnern, unter anderem dem Weltranglistenzweiten Novak Djokovic.

"Das war eine sehr coole Erfahrung", sagt Struff. "Es wurde auf einem hohen Level und mit einer hohen Intensität trainiert. Wir haben jeden Tag gut gearbeitet, und wenn man dann am Ende noch so einen Trainingspartner wie Novak bekommt, dann ist das noch mal ein deutlicher Unterschied."

Nummer 63 der Welt

Struff bestreitet ab Montag (02.01.17) beim ATP-Turnier in Doha seinen ersten Wettbewerb nach sechs Wochen Pause. Er geht als Nummer 63 der Welt in die neue Saison - eine derart starke Platzierung war vor einem Jahr noch in weiter Ferne. Damals war Struff als Nummer 107 der Welt in die Saison 2016 gestartet und verpasste zu Beginn die Qualifikation für die Australian Open. Auch die folgenden Turniere verließ Struff früh, bis er Ende April in München antrat. Dort bezwang er in Vasek Pospisil (Kanada) einen Top-50-Spieler und nahm in der zweiten Runde Grand-Slam-Titelträger Juan Martin del Potro aus Argentinien einen Satz ab.

Das machte offenbar Mut: Es folgte die erfolgreichste Zeit in Struffs Karriere. Im August durfte er bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro starten. Er verlor zwar in der ersten Runde, bezeichnete das Erlebnis aber trotzdem als "unglaublich. Allein die Eröffnungsfeier war großartig."

Große Erfolge