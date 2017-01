Der 19 Jahre alte Hamburger bezwang den langjährigen Weltranglistenersten aus der Schweiz im australischen Perth mit 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Nach 2:30 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball und verbesserte damit für sich und Andrea Petkovic (Darmstadt) die Chancen auf das Finale der inoffiziellen Mixed-WM.

Zweiter Sieg im dritten Spiel gegen Federer

Bereits beim Rasenturnier in Halle/Westfalen im vergangenen Jahr hatte Zverev gegen sein Idol gewonnen. " Um Roger zu schlagen, musst du ein unglaubliches Match spielen. Das habe ich heute geschafft", sagte Zverev unter dem Jubel der 13.785 Fans: "Gegen ihn ist die nervliche Anspannung immer hoch."

Nach dem Halbfinal-Aus in Wimbledon hatte Federer seine Saison beendet. Nach einem halben Jahr Pause testet der 35-Jährige in Perth seine Form für die Australian Open in Melbourne (ab 16. Januar). Gegen Zverev unterliefen dem 17-maligen Majorsieger noch ungewohnt viele vermeidbare Fehler (44).

Zum Auftakt des Hopman-Cup hatten Zverev und Petkovic gegen Frankreich 1:2 verloren, Federer und Belinda Bencic besiegten Großbritannien 3:0. Nur mit einem Sieg gegen die Schweiz hat das deutsche Duo noch theoretische Chancen, ins Finale gegen die USA einzuziehen.

