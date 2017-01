Beim lang ersehnten Comeback gab es eine Niederlage. Thomas Haas hat beim Einladungsturnier Kooyong Classic im australischen Melbourne sein erstes Gruppenspiel gegen den Polen Jerzy Janowicz mit 7:5, 4:6 und dann im entscheidenden Tie-Break mit 4:10 verloren.

Comeback nach 447 Tagen

Dem Wahl-Amerikaner wird das Ergebnis egal gewesen sein. Die Schulter hat gehalten, der Fuß auch. 447 Tage nach seinem Erstrunden-Aus am 21. Oktober 2015 in Wien gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga stand der 38-Jährige wieder in einem offiziellen Match auf dem Platz. "Es fühlt sich schön an, es ist viel Zeit vergangen" , sagt der zweifache Familienvater und betont die Bedeutung des Spiels gegen Janowicz: "Immer wenn ich so ein Match wie dieses bekomme und zurück in meinen Rhythmus finde vor so einer Kulisse, ist das sehr wichtig." Schon am Donnerstag (12.01.17) darf er erneut ran. Dann geht es im zweiten Gruppenspiel gegen den Japaner Yoshihito Nishioka.

"Stelle mich der Herausforderung"

Haas hat ein großes Ziel. In der kommenden Woche will er bei den Australien Open antreten. "Ich bin jetzt körperlich wieder so weit, dass ich mich der Herausforderung Profitennis stellen kann" , sagt der gebürtige Hamburger: "Ich kann schmerzfrei trainieren und die Schulter auch immer besser voll einsetzen. Ich hoffe, das bleibt so für die nächsten zwölf Monate."

In Melbourne kann er dank des "Protected Ranking" dabei sein. Das garantiert lange verletzten Spielern ihren früheren Platz in der Weltrangliste. In der wird Haas überhaupt nicht mehr geführt. Er hatte die komplette Saison 2016 verpasst.

Karriereende immer wieder ausgeschlossen

Haas gilt als Stehaufmännchen, als einer der nie aufgeben will, der immer kämpft. Sein Karriereende hat er immer wieder ausgeschlossen. Dabei hätte wohl jeder Verständnis für ihn gehabt. Denn immer wieder war Haas von schweren Verletzungen gebeutelt. Alleine viermal ließ er sich an der rechten Schulter operieren, neun Eingriffe waren es insgesamt, der letzte im April 2016. Da stellt sich die Frage: Warum tut Thomas Haas sich das an?

"Klar hätte ich sagen können: Es reicht" , sagt er: "Aber ich will meine Karriere anders beenden." Wann, das ist ihm nicht wichtig. Nur wie, davon hat er eine genaue Vorstellung: "Irgendwo auf einem Center Court, wo ich noch einmal gutes Tennis zeigen kann. Das bin ich mir schuldig.“

Turnierdirektor in Indian Wells

Dabei hat er längst vorgesorgt und eine neue Rolle gefunden für die Zeit nach der Karriere. Im Juni 2016 wurde Haas zum Turnierdirektor von Indian Wells ernannt, einem der größten Nicht-Grand-Slams. Er pendelt zwischen dem Job dort und seinem Wohnsitz Los Angeles, wo er mit seiner Frau und den zwei Töchtern lebt. Haas hatte 1996 sein Profi-Debüt gegeben. 2000 hatte er bei den Olympischen Spielen in Sydney die Silbermedaille gewonnen, im Jahr 2002 stand er auf Platz zwei der Weltrangliste.

Wohl der letzte Anlauf

Es ist wohl sein letzter Anlauf. Haas weiß das. Im Jahr 2017 will er "noch einmal meine Lieblingsturniere spielen, insbesondere auch die deutschen Events. Für Stuttgart habe ich mich bereits konkret entschieden." Ansonsten wolle "noch einmal bei den Grand Slams dabei zu sein".

Dafür hat er sich den Herbst über geschunden und hart trainiert. "Der Gedanke nochmals in Melbourne dabei sein zu können, hat sich schon relativ früh in meinem Kopf festgesetzt und verstärkte sich immer mehr, je mehr Fortschritte ich im Training machte", sagt er.

21. Saison

Haas geht in seine 21. Saison. "Ich liebe diesen Sport. Ich spiele gerne - vielleicht so lange, bis ich nicht mehr gehen kann" , sagt er. Wann das ist, kann er nicht absehen: "Wer weiß, wenn ich merke, es geht nicht, kann es auch ein Turnier im Frühjahr sein. Wenn ich mich aber gut fühle und gut spiele, kann auch 2018 nochmal ein Thema werden."

Hauptsache ist, dass er selbst entscheiden kann, wann er seine Karriere beendet und nicht von einer Verletzung gestoppt wird. Dann wäre alles gut für Thomas Haas. "Ich habe Höhen und Tiefen erlebt, alle Hürden irgendwie genommen. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen: Ich bin im Reinen mit mir" , sagt er.

vdv/sid/dpa | Stand: 10.01.2017, 10:59