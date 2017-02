Andrea Petkovic verlor am Sonntag in Lahaina gegen Coco Vandeweghe 6:3, 4:6, 0:6. Damit geriet die Auswahl von Teamchefin Barbara Rittner auf Hawaii uneinholbar 0:3 in Rückstand. Im anschließenden Doppel gaben die angeschlagene Laura Siegemund und Carina Witthöft gegen Bethanie Mattek-Sands und Shelby Rogers beim Stand von 1:4 auf.

"Es ist schwierig für mich, das in Worte zu fassen, weil ich in dem Moment selbst nicht so genau weiß, was da mit mir passiert", sagte Petkovic. "Es ist enttäuschend. Wenn ich in meinen beiden Matches meine Chancen nutze, kann es 2:1 stehen", sagte Petkovic. "Diese Niederlage geht absolut auf meine Kappe."

Görges mit Verletzung am Kniegelenk

"Jetzt braucht man erst einmal Zeit, Dinge zu analysieren und Abstand zu bekommen", sagte Teamchefin Barbara Rittner. Tags zuvor hatte sich Petkovic Alison Riske geschlagen geben müssen. Julia Görges konnte die beim Stand von 3:6, 1:3 wegen Regens abgebrochene Partie gegen Vandeweghe wegen einer Knieverletzung nicht fortsetzen. Ersten Prognosen zufolge zog sie sich eine Verletzung am Meniskus- und Innenbandkomplex des linken Kniegelenkes zu. Genauen Aufschluss soll eine MRT-Untersuchung nach dem Rückflug nach Deutschland ergeben.

Statt am 22./23. April in einem Halbfinale Titelverteidiger Tschechien zu Hause zu empfangen, müssen Petkovic & Co. wie 2016 in einem Relegationsduell um den Verbleib in der Weltgruppe der besten acht Nationen kämpfen. Mögliche Gegner sind dann Spanien, Vorjahresfinalist Frankreich, Russland, Ukraine, Slowakei (alles Heimspiele) sowie die Niederlande und Belgien (Heimrecht würde gelost werden).

