Lottner verlor das vierte Einzel gegen Arina Sabalenka am Sonntag (11.02.208) trotz einer erneut starken Leistung mit 3:6, 7:5, 2:6. Die Düsseldorferin hatte mit Sabalenkas druckvollem Spiel große Probleme. Zwar kämpfte sie sich in den entscheidenden dritten Satz, dort kassierte Lottner aber zwei Breaks und fand nicht mehr zurück ins Match. Auch Tatjana Maria hatte sich Sabalenka im ersten Einzel am Samstag geschlagen geben müssen.

Das abschließende Doppel wird am Sonntagnachmittag ausgespielt. Der neue Teamchef Jens Gerlach wird dabei die erfahrene Anna-Lena Grönefeld und die junge Anna-Lena Friedsam aufs Feld schicken. Weißrussland tritt mit Wera Lapko und Lidija Marozawa an. Bei einer Niederlage muss Deutschland wie im Vorjahr in die Relegation. Gewinnen Grönefeld und Friedsam das Doppel, hat Deutschland im Halbfinale (21./22. April) gegen Tschechien Heimrecht.

Maria gewinnt in drei Sätzen

Maria, die Nummer eins im stark ersatzgeschwächten deutschen Team, hatte sich am Sonntag in Minsk gegen Vera Lapko mit 6:4, 5:7, 6:0 durchgesetzt und damit für die 2:1-Führung gesorgt. Lapko war für die gesundheitlich angeschlagene Alexandra Sasnowitsch nachnominiert worden war. " Es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, dass ich dieses Spiel gewonnen und Deutschland in Führung gebracht habe ", sagte Maria nach der wenig hochklassigen, aber lange Zeit spannenden Partie.

Top-Spielerinnen fehlen.

Deutschland fehlen in der weißrussischen Hauptstadt unter anderem die Top-Ten-Spielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges. Auch Laura Siegemund, Carina Witthöft, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki sind zum Auftakt in die neue Fed-Cup-Saison nicht dabei.

dpa/sid | Stand: 11.02.2018, 16:12