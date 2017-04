Nach einem perfekten Auftakt kann die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber die deutschen Tennis-Damen schon im ersten Match am Sonntag zum Verbleib in der Weltgruppe führen. Dank eines souveränen Erfolges der Nummer eins und einem beherzten Auftritt von Julia Görges führt das Team in der Relegation gegen die Ukraine bereits mit 2:0. Kerber setzte sich am Samstag in Stuttgart mit 6:1, 6:4 gegen Lessia Zurenko durch. Zuvor hatte Görges überraschend gegen die Weltranglisten-13. Jelina Switolina 4:6, 6:1, 6:4 gewonnen.