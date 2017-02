Das ergab die Auslosung in London. Die Mannschaft von Bundestrainerin Barbara Rittner hatte in der ersten Runde in den USA mit 0:4 verloren und muss zum dritten Mal in Folge in die Relegation.

Spitzenspielerin Switolina

Spitzenspielerin der Ukraine ist Jelina Switolina, aktuell die Nummer 13 der Welt. Zu den Top Vier im Einzel gehören außerdem Lesia Zurenko (Nr. 54), Kateryna Bondarenko (Nr. 80) und Kateryna Koslowa (Nr. 116). Eine der besten Doppelspielerinnen der Welt ist Olga Sawtschuk, die Nummer 51 im Doppel-Ranking der WTA. "Die Ukraine ist mit Jelina Switolina als Nummer eins sehr gefährlich, aber wir freuen uns natürlich auf das Heimspiel" , sagte Rittner.

Kerber wohl wieder dabei

In den USA war Deutschland ohne die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber angetreten. In den Playoffs am 22. und 23. April will Kerber wieder zum Team gehören. Sie habe ihr "bereits ihre Zusage für die Relegation gegeben" , sagte Rittner.

sid/dpa | Stand: 14.02.2017, 11:55