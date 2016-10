Es ist das "Highlight" ihrer Karriere, sagt Julia Görges. Erstmals zählt die 27-Jährige zum elitären Kreis des Saisonfinals. Mit Karolina Pliskova hat sie sich im Doppel für die Tennis- WM qualifiziert und will im Schatten von Angelique Kerber überraschen.

Im Viertelfinale am Donnerstag (27.10.16) müssen die beiden gleich gegen die beiden topgesetzten Französinnen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic ran. Zweimal hat das deutsch-tschechische Duo in dieser Saison die Auftakt-Gegnerinnen schon besiegt - bei den Australian Open und in Wimbledon. Daraus zieht das Team Zuversicht für das erste K.o. -Rundenspiel. "Es gibt einem Selbstvertrauen, wenn man im Hinterkopf hat, dass man die Nummer eins im Turnier schon geschlagen hat", sagt Görges.

Die Doppel-Konkurrenz wird anders als der Einzel-Wettbewerb nicht zunächst in Gruppenspielen, sondern gleich im K.o.-Modus ausgetragen. Titelverteidigerinnen sind Martina Hingis aus der Schweiz und Sania Mirza aus Indien.

In Melbourne und London im Halbfinale

Bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne und London stießen Görges und Pliskova jeweils bis ins Halbfinale vor, in Indian Wells wurden sie erst im Finale gestoppt. Dabei ist Beiden das Einzel eigentlich wichtiger. Doppel spielen sie so nebenbei. Mit der Qualifikation für die besten Acht am Jahresende im Doppel haben sie "wirklich nicht gerechnet" .

Doch die Harmonie stimmt. Beide schlagen gut auf und profitieren von einer guten Übersicht am Netz. "Sicherlich macht uns nicht das Doppeltraining stark, da ist nicht so viel vorhanden gewesen in diesem Jahr" , berichtet Görges.

Pliskova im Einzel bei den US Open stark

Ihre Partnerin Pliskova, als Einzige in Singapur im Einzel und Doppel im Einsatz, hat sich bei den US Open einen Namen gemacht. Dort überraschte die 24-Jährige gegen Serena Williams, beförderte Kerber zur Nummer eins und verlangte der Kielerin dann im Endspiel alles ab. Eigentlich würde auch Görges gerne mehr Erfolge allein auf dem Platz feiern. Die Stuttgart-Siegerin von 2011 versteht sich als "Einzelspielerin, die eine sehr erfolgreiche Doppel-Saison hatte" .

Kerber als Inspiration

Die ein Jahr ältere Kerber nimmt die 27-Jährige als Inspiration und Motivation. Was die zweifache Grand-Slam-Siegerin von ihr unterscheidet? "Die Konstanz, die sie an den Tag legt" , antwortet Görges: "Sie zeigt immer konstant ihre Leistungen, mal besser, mal schlechter, aber sie findet immer einen Weg zu gewinnen."

Kopieren möchte die Bad Oldesloerin die US-Open- und Australian-Open-Siegerin nicht: "Sie hat einen Weg für sich gefunden. Und da sind wir auch dabei, ob früher, später, gar nicht oder wie auch immer - jeder einzeln versucht, seinen Weg zu finden."

Wechselvolle Karriere

Im März 2012 war Görges schon einmal die Nummer 15 der Welt. Derzeit dümpelt sie auf Platz 55 herum, noch hinter Laura Siegemund (31) und Annika Beck (54), aber derzeit vor Andrea Petkovic (57). Trotz ihrer wechselvollen Karriere ist sie mit sich im Reinen. Schwache Jahre mit vielen Erstrunden-Pleiten hat sie hinter sich gelassen. Erst in der vergangenen Woche stand die 1,80 Meter große Sportlerin im Halbfinale von Moskau.

Vor dieser Saison hatte sie nach fast sieben Jahren einen Neuanfang in Regensburg gewagt und wechselte zu Michael Geserer, dem früheren Coach von Philipp Kohlschreiber. "Für mich persönlich war es eins meiner besten Jahre" , sagt Görges. Und sollte sie in Singapur den Titel holen, ist es gewiss das beste.

red/dpa | Stand: 26.10.2016, 12:47