Davis Cup - Australien gleicht gegen Deutschland aus

In Brisbane hatte der gebürtige Hamburger die Gäste am Freitag (02.02.18) mit seinem Fünfsatzsieg über Alex de Minaur in Führung gebracht, ehe Jan-Lennard Struff gegen den australischen Spitzenspieler Nick Kyrgios in drei klaren Sätzen den Ausgleich zum 1:1 kassierte.

Der Weltranglistenfünfte hatte gegen den 18 Jahre alten Debütanten Alex de Minaur deutlich mehr Mühe als erwartet. Zverev holte im entscheidenden Satz einen 0:3-Rückstand auf und verwandelte erst nach 3:54 Stunden seinen ersten Matchball zum 7:5, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). Im Doppel am Samstag gelten die Australier mit dem Weltklassespieler John Peers als Favoriten.

Nerven im Tiebreak behalten

Für Zverev war es im sechsten Match für Deutschland erst der zweite Sieg. Kein anderer Spieler in dieser Davis-Cup-Woche ist im ATP-Ranking derzeit so hoch platziert wie der gebürtige Hamburger.

Gegen den Weltranglisten-139. de Minaur stand Zverev dennoch kurz vor der Niederlage. Vor allem im zweiten und dritten Satz fand er kaum ein Mittel gegen den pfeilschnellen Youngster. Im entscheidenden Tiebreak behielt Zverev die Nerven. "Alex spielt unglaublich in diesem Sommer", lobte Zverev seinen Gegner, der bei den ATP-Turnieren in Brisbane (Halbfinale) und Sydney (Finale) auf sich aufmerksam gemacht hatte.