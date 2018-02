Davis Cup - Deutschland führt nach Doppel-Sieg

Dank eines furiosen Fünf-Satz-Sieges im Doppel hat sich das deutsche Davis-Cup-Team im Erstrunden-Duell in Australien die Chance auf das erste Viertelfinale seit vier Jahren erhalten.

Jan-Lennard Struff und Tim Pütz entschieden am Samstag (03.02.2018) in Brisbane eine packende Partie gegen John Peers und Matthew Ebden in 3:17 Stunden mit 6:4, 6:7 (1:7), 6:2, 6:7 (4:7), 6:4 für sich und brachten die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes damit vor den abschließenden Einzeln am Sonntag (3.00 Uhr MEZ/DAZN) mit 2:1 in Führung.