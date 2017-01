Wahrscheinlich war Stanislaw Wawrinka in diesem Moment sehr stolz auf sich. Noch vor ein paar Jahren hätte ihn die kurze verbale Auseinandersetzung mit Jo-Wilfried Tsonga beim Seitenwechsel mit großer Wahrscheinlickeit aus der Bahn geworfen.

Doch diese eigentlich belanglose Schulhof-Diskussion um die Blicke des jeweils anderen hinterließ beim Schweizer keine mentalen Spuren - mit Psycho-Spielchen, wie sie Tsonga offenbar anzetteln wollte, ist Wawrinka dieser Tage nicht mehr so leicht aus dem Rhythmus zu bringen. Er schlug den Franzosen im Viertelfinale der Australian Open dann auch souverän in nur drei Sätzen.

Noch vor gut drei Jahren war es allerdings ganz anders um den 31-Jährigen bestellt. Damals, bevor Wawrinka sich mit dem Schweden Magnus Norman im April 2013 zusammengetan hatte, war Verlass darauf, dass für ihn spätestens im Viertelfinale bei den vier Grand-Slam-Turnieren Schluss ist. Die Leistungsfähigkeit von Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer oder auch Andy Murray schienen für ihn unerreichbar zu sein. Es waren für Wawrinka Gegner, die sich in anderen (Tennis-) Sphären bewegen.

Letztes Puzzlestück zusammengefügt

An seinem außergewöhnlichen technischen Talent hatte es indes nie gelegen, dass Wawrinka der große Triumph lange versagt blieb. Denn auch bereits vor der Norman-Verpflichtung verfügte der Schweizer über die wohl beste einhändige Rückhand im Tennis-Zirkus. Zudem waren sein Fleiß und sein Trainingswille stets ausgeprägt.

"Ich würde es so sagen: Er kam und hat das letzte Puzzlestück zusammengefügt. Er kam, als ich bereit dafür war, die Ziele anzugehen, die ich dann erreicht habe. Er zeigte mir den Weg" , sagt Wawrinka. Früher, als er Niederlagen hinnehmen musste, obwohl er eigentlich der bessere Spieler war, versuchte er seinen Frust mit spontanen und ausladenden Besuchen in Burger-Restaurants um die Ecke zu bewältigen. Ab und an trank er auch ein Glas. Er hielt sich schlicht nicht für gut genug, um in der Spitze mitspielen zu können. Es war seine Art, damit umzugehen.

Die letzten Prozentpunkte

Die Gedanken während eines Matches spielten bei Wawrinka seit jeher eine besondere Rolle. Ihm gelang es einfach nicht, einen Gegner auch mal im Kopf, mit seiner mentalen Stärke, zu besiegen. Über die notwendigen Schläge verfügte Wawrinka, die Kraft seiner Psyche konnte er nie gewinnbringend einsetzen. Diese letzten Prozentpunkte, die ihn von einem guten zu einem besonderen Spieler machen, hatte er tief in sich verborgen.

Wer Stan Wawrinka seit Magnus Norman beobachtet, der sieht, wie bewusst er immer wieder an diesem neuraligischen Punkt arbeitet. In engen Situationen auf dem Spielfeld tippt er sich mittlerweile häufig an die Stirn. So, als wolle seinem Gegner, aber auch sich selbst zeigen: "Ich bin stark. Auch im Kopf."

"Big Four" nicht "Big Five"

Wie hilfreich und wichtig diese intensive Arbeit für die bis dato unvollendete Karriere des Stan Wawrinka war, zeigt die schnöde Turnier-Statistik. Mittlerweile ist er dreifacher Grand-Slam-Sieger (Australian Open 2014, French Open 2015, US Open 2016) und Davis-Cup-Sieger 2014.

Dass er sich nicht von den "Big Four" zu den "Big Five" einreihen lassen will, spricht für die außergewöhnliche Bescheidenheit des auf einem Bauernhof mit angeschlossenem Behindertenheim aufgewachsen Profis.

"Der Punkt ist: Die Big Four waren schon fünf Jahre vor mir da und so erfolgreich. Sie haben da schon alles gewonnen. Nicht nur Grand Slams, auch Masters-Turniere. Die großen Vier sind für mich die fantastischen Vier" , sagt Wawrinka. Geschlagen hat er die "Big Four" mittlerweile alle.

Am Donnerstag (26.01.2017) ist wieder viel mentale Stärke von ihm gefragt. Dann trifft der Schweizer im Halbfinale in Melbourne auf seinen Landsmann und Freund Roger Federer. Wawrinkas nächstes harte Duell mit einem seiner großen Vorbilder.

