Die slowakische Siegerin der WTA-Finals verlor am Samstag (21.01.2017) in der dritten Runde 2:6, 7:6 (7:3), 3:6 gegen die Russin Jekaterina Makarowa. Die frühere Melbourne-Finalistin Cibulkova stand in dem fast drei Stunden langen Match schon im zweiten Satz beim Stand von 0:4 dicht vor dem Aus gegen Linkshänderin Makarowa. Zuvor waren bereits die Weltranglisten-Dritte Agnieszka Radwanska aus Polen und die an Nummer vier gesetzte Rumänin Simona Halep gescheitert.

Ausgeschieden ist überraschend auch die an Nummer 14 eingestufte Russin Jelena Wesnina durch das 6:7 (4:7), 2:6 gegen Qualifikantin Jennifer Brady aus den USA. Brady trifft im Achtelfinale am Montag auf Radwanska-Bezwingerin Mirjana Lucic-Baroni, die Kroatin besiegte die Griechin Maria Sakkari 3:6, 6:2, 6:3.

Williams weiter souverän

Melbourne-Rekordsiegerin Serena Williams zeigte sich weiterhin souverän und erreichte das Achtelfinale der Australian Open im Schnelldurchgang. Die Weltranglisten-Zweite gewann das US-Duell mit Nicole Gibbs am Samstag in Melbourne nach nur 63 Minuten 6:1, 6:3 und blieb damit weiter ohne Satzverlust. Nächste Gegnerin ist die Tschechin Barbora Strycova. Strycova gewann zwei Tage nach ihrem Erfolg über die Darmstädterin Andrea Petkovic 6:2, 7:5 gegen Caroline Garcia aus Frankreich.

Superstar Williams könnte mit dem Turniertriumph ihre Grand-Slam-Titelbilanz auf 23 erhöhen und damit Steffi Graf überflügeln. Die Rechtshänderin aus West Palm Beach/Florida muss mindestens das Finale am 28. Januar erreichen, um überhaupt eine Chance auf die Rückkehr auf den Tennis-Thron zu haben. Sollte Angelique Kerber das Endspiel verpassen, könnte Williams mit ihrem siebten Melbourne-Triumph den Platz an der Sonne zurückerobern. Im vergangenen Jahr hatte die jüngere der Williams-Schwestern das Finale beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres gegen Kerber verloren.

Thiem erstmals im Achtelfinale von Melbourne

Bei den Herren kam der Österreicher Dominic Thiem mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:4 gegen den Franzosen Benoît Paire erstmals unter die letzten 16. Dort trifft Thiem am Montag auf den Belgier David Goffin, der den Kroaten Ivo Karlovic 6:3, 6:2, 6:4 schlug.

red/dpa/sid | Stand: 21.01.2017, 07:15