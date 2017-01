18 Jahre hat es gedauert, bis alles wieder auf Anfang gestellt war. Eine lange Zeit in einem normalen Leben, eine unendliche Zeit in der Karriere einer Tennis-Profispielerin. Mirjana Lucic-Baroni steht wieder im Halbfinale eines Grand-Slam-Finals. Das letzte Mal war ihr das im Jahr 1999 passiert. Damals traf sie in der Runde der letzten vier Spielerinnen in Wimbledon auf Steffi Graf.

34 Jahre alt ist Lucic-Baroni mittlerweile. Und dieser Sieg gegen die letztjährige US-Open-Finalistin Karolina Pliskova (6:4, 3:6, 6:4) war für die Kroatin viel mehr als ein hart erkämpfter Erfolg bei einem der bedeutendsten Tennisturniere der Welt. Für Lucic-Baroni war es vielmehr eine Befreiung. "Zur Hölle mit allem und zur Hölle mit jedem, der dir erklären will, du könntest irgendwas nicht tun. Zeig dich, und versuch es mit ganzem Herzen“ , rief sie noch auf dem Tennis-Platz ins Mikrofon beim Siegerinterview. "Ich bin im Schock gerade."

Flucht in die USA

Vermutlich hätte sie viele weitere Siege nicht nur bei den Major-Turnieren in ihrer Vita stehen, wäre die verlaufen, wie bei der überwiegenden Mehrzahl ihrer Kolleginnen. Aber Lucic-Baroni wurde nicht von mehr oder weniger zügig verheilenden Kreuzbandrissen, Muskel-Verletzungen oder Knochenbrüchen aus der Bahn geworfen. Vielmehr handelte es sich bei ihren Beeinträchtigungen um massive familiäre Probleme.

Lucic-Baroni wirft ihrem Vater vor, sie über zehn Jahre lang psychisch und physisch terrorisiert zu haben. Schläge und Beschimpfungen standen dabei auf der Tagesordnung. Später habe er sogar Geld von ihr gestohlen. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren vier Brüdern flüchtete die Familie 1998 vor Vater Marinko und stellte in den USA einen Asylantrag. Es war das Jahr, in dem sie ihr erstes Grand-Slam-Einzel-Match gewinnen konnte. Um diese familiären Traumata zu verarbeiten, brauchte sie viele Jahre.

Karriere geriet ins Stocken

Die einstige Nr. 40 der Welt, die in Dortmund geboren wurde, galt in ihren jungen Jahren, als sie als große Tennisbühne betrat, als eines der größten Talente weltweit. Und wie zur Bestätigung gewann sie ebenfalls 1998 mit 15 Jahren als Jüngste überhaupt eine Grand-Slam-Titel. Gemeinsam mit Martina Hingis siegte sie im Damen-Doppelwettbewerb bei den Australian Open.

Mirjana Lucic-Baroni

Die große Karriere geriet dann aber immer mehr ins Stocken. Zwischen 2003 und 2010 nahm sie an keinem Grand-Slam-Turnier mehr teil. Der psychische Druck wurde zu groß, die Reisen waren zu teuer. Lucic-Baroni spielte zwar noch Tennis, aber nicht mehr so regelmäßig und lediglich bei regionalen, kleinen Turnieren. "Viele Male war ich an einem Punkt, an dem ich viel geweint und gelitten habe" , sagt sie.

Die Öffentlichkeit soll mehr erfahren

Aber ganz aufhören wollte sie nie. Zu sehr war der Sport ihre Leidenschaft, zu sehr wohl auch Ausflucht aus einem Leben, dass sie immer schwerer ertragen konnte. "Ich glaube, viele hätten in meiner Situation aufgegeben, aber ich hab’ es nicht getan, und darauf bin ich mächtig stolz“ , sagt sie. Mittlerweile hat sie einen Restaurantbesitzer aus Sarrasota/Florida geheiratet und scheint immer mehr Abstand von ihrem einstigen Leben nehmen zu können. Wobei: In nicht allzu ferner Zukunft will sie Details über ihr Martyrium in der Öffentlichkeit preisgeben. Noch sei der richtige Zeitpunkt aber nicht gekommen.

Lucic-Baroni hat sich über viele kleine Turniere wieder an die reiche und verlockende Glitzerwelt der Grand Slams herangekämpft. Und sie genießt die Tage von Melbourne so unbeschwert wie es geht. Auch wenn sich bei ihr noch viele unschöne Erinnerungen nicht nur um diesen markanten Tennis-Ort ranken. "Ich möchte als eine wunderbare Kämpferin bekannt sein, als eine Person, die alles überstand, alle Widerstände" , sagt sie.

Lobende Worte von Serena Williams

Im Halbfinale am Donnerstag (26.01.2016) trifft sie nun auf Serena Williams, die ihrerseits äußerst emotional auf den Sieg ihrer Konkurrentin reagierte. "Ich bin so stolz auf Mirjana, wir haben vor fast 20 Jahren gegeneinander gespielt. Sie ist so eine Inspiration für mich", sagte sie. Ob Lucic-Baroni, die ohne Kleidungssponsor bei diesem Turnier antritt, überhaupt eine Chance hat gegen die Amerikanerin?

Damals, vor 18 Jahren, unterlag Lucic-Baroni Graf allerdings in drei hart umkämpften Sätzen. Aber das sind Ergebnisse aus einer Zeit, die der Kroatin wohl unendlich weit weg vorkommen müssen. Jetzt steht ja wieder alles auf Anfang.

Stand: 25.01.2017, 14:40