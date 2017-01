Die an Position zwei gesetzte Serena Williams beendete beim 6:2, 6:1 im Eiltempo den Siegeszug der ungesetzten Überraschungs-Halbfinalistin Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien. Am Australia Day verwandelte Serena Williams nach nur 50 Minuten ihren ersten Matchball und ist nur noch einen Sieg von ihrem 23. Major-Titel entfernt. Die 35-Jährige würde damit Steffi Graf (22 Grand-Slam-Triumphe) überflügeln. Zudem würde Melbourne-Rekordchampion Williams durch ihren siebten Coup Down Under seit 2003 Angelique Kerber von der Spitze der Weltrangliste verdrängen.

"Der größte Traum geht in Erfüllung"

"Mit diesem Finale gegen Venus geht für uns der größte Traum in Erfüllung. Sie ist so eine Inspiration für mich und bedeutet mir alles" , sagte Serena Williams und jubelte: "Eine Williams wird auf jeden Fall gewinnen. Und egal, wie es ausgeht, wir sind beide Siegerinnen." Es ist der 28. Sister Act. Bei einem Grand-Slam-Turnier hatten sich die beiden Williams-Schwestern bislang 14-mal gegenübergestanden - Serena hatte dabei neun Matches gewonnen.

Venus Williams schlägt Vandeweghe

Zuvor hatte ihre Schwester Venus die ungesetzte Kerber-Bezwingerin Coco Vandeweghe mit 6:7 (3:7), 6:2, 6:3 geschlagen. Sie führte danach auf dem Centre Court ein flottes Tänzchen auf. "Der Sieg bedeutet mir so viel. Dass ich die Möglichkeit habe, andere damit zu inspirieren, ist ein Traum" , sagte sie.

Nach 2:26 Stunden verwandelte Venus Williams ihren vierten Matchball. Zuletzt hatte sie 2009 in Wimbledon in einem Major-Endspiel gestanden. Ein Jahr zuvor hatte sie dort im Rasen-Mekka auch ihren letzten von bislang sieben Grand-Slam-Titel geholt.

Vandeweghe beginnt stark

Die Weltranglisten-35. Vandeweghe, die im Achtelfinale Titelverteidigerin Angelique Kerber ausgeschaltet hatte, begann stark und punktete immer wieder mit ihrer Vorhand. Mit einem Aufschlagwinner holte sich die 25-Jährige in ihrem ersten Major-Halbfinale den ersten Durchgang. Doch Williams, die in ihrer Karriere noch nie beim ersten Highlight der Saison triumphiert hatte, kam danach immer besser ins Spiel. Mit ihrem neunten Ass sorgte die fünfmalige Wimbledonsiegerin für den Satzausgleich - und nahm gleich zu Beginn des Entscheidungsdurchgangs ihrer elf Jahre jüngeren Gegnerin den Aufschlag ab. Noch nie zuvor hatte in der Open Era bei den Australian Open eine Spielerin nach so langer Zeit (14 Jahre) erneut das Finale erreicht. Bislang waren sieben Jahre das Maximum.

Stand: 26.01.2017, 06:00