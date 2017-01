Die Weltranglisten-181. verpasste durch ein 3:6, 5:7 gegen die frühere Nummer Eins eine weitere Überraschung. "Im zweiten Satz war für mich mehr drin. Aber man merkt eben die Erfahrung von Venus. Sie macht einfach wenig Dinge falsch" , sagte Barthel und meinte: "Ich kann aber trotzdem sehr zufrieden mit meinem Turnier sein."

Viele Breakchancen liegen gelassen

Nach 1:36 Stunden besiegelte ein Vorhand-Fehler von Barthel die erste Niederlage nach zuvor sechs Siegen in Folge. Die 26-Jährige aus Bad Segeberg, die ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet knapp 156.000 Euro kassierte, konnte nur zwei ihrer insgesamt zehn Break-Chancen nutzen. Vor allen Dingen bei den direkten Gewinnschlägen war die 36-jährige Venus Williams, die nun auf Anastasia Pawljuschenkowa (Russland/Nr. 24) trifft, klar besser (31:14 Winner).

"Viel Selbstvertrauen"

Dennoch feierte die Deutsche durch das erstmalige Erreichen der Runde der letzten 16 bei einem Major ihren bislang größten Erfolg. Barthel, die in der Weltrangliste schon einmal auf Rang 23 stand, hatte in der vergangenen Saison wegen einer rätselhaften Viruserkrankung vier Monate komplett pausieren müssen und hatte 2016 auch nach ihrer Rückkehr auf die Tour nie zu ihrer Form gefunden. "Ich hätte auch noch nicht damit gerechnet, dass es schon jetzt bei diesem Turnier wieder so gut klappt. Das gibt mir viel Selbstvertrauen" , sagte Barthel. Lob hab es auch von Venus Williams: "Ich musste mein bestes Tennis gegen Mona spielen. Sie hat so viele Bälle zurückgebracht."

red/dpa/sid | Stand: 22.01.2017, 07:00