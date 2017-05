Die topgesetzte Angelique Kerber hat für ihr Auftaktmatch bei den am Sonntag (28.05.2017) beginnenden French Open in Paris ein schweres Los erwischt. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin trifft in einem Linkshänderinnen-Duell auf die ehemalige Melbourne-Halbfinalistin Jekaterina Makarowa aus Russland (WTA-Nr. 40).

Das ergab die von den beiden französischen Box-Olympiasiegern Estelle Mossely und Tony Yoka durchgeführte Auslosung am Freitag im Club des Loges von Roland Garros.

Paris nicht Kerbers Lieblingsturnier

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber war beim bedeutendsten Sandplatzturnier im vergangenen Jahr bereits in der ersten Runde gescheitert. Ihr bestes Abschneiden hatte die 29-Jährige in Paris 2012 mit dem Sprung ins Viertelfinale erzielt. Frühestens in der Vorschlussrunde könnte Kerber auf Titelverteidigerin Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 4) treffen.