Murray erstmals als Nummer eins bei den ATP Finals

Es gibt weitere Wege mit schlechteren Verbindungen auf der Tennis-Tour als von Paris nach London. Andy Murray gönnte sich vergangene Woche dennoch einen Privat-Jet, um nach seinem Sieg beim Pariser Masters zurück nach Hause zu fliegen. Schließlich gab es etwas zu feiern, der Schotte kehrte erstmals als Nummer eins der Weltrangliste in die Heimat zurück. Murray verbrachte im Anschluss ein paar ruhige Tage im Kreis seiner Familie - um sich dann voll auf das letzte große Ziel dieser für ihn überaus erfolgreichen Tennis-Saison zu konzentrieren: Den Titel bei der ATP-Weltmeisterschaft, die ab Sonntag (13.11.2016) in London ausgespielt wird.

"Sobald du wieder auf dem Platz bist, denkst du nicht mehr ans Ranking", sagte der 29-Jährige gegenüber der BBC. "Es sind die acht besten Spieler der Welt. Dies gibt jedem noch einmal Extra-Motivation. Ich freue mich darauf."

Erster Triumph für Murray bei der ATP-WM?

In der Mega-Arena an der Themse, traditionell Austragungsstätte der ATP-WM zum Jahresende, gab es für Murray in der Vergangenheit nichts zu holen, spätestens im Halbfinale war für ihn beim Heimspiel Schluss. Doch in diesem Jahr reist Murray als neue Nummer eins der Tennis-Welt an - und ist außerdem in Topform. Nach dem Aus bei den US Open gewann der Wimbledonsieger zuletzt vier Turniere in Serie - und löste schließlich den schwächelnden langjährigen Dominator Novak Djokovic nach 122 Wochen an der Spitze der Weltrangliste ab. "Ich bin sehr stolz, dass ich das Ziel erreicht habe, Nummer eins zu werden. Die letzten Monate waren die Besten meiner Karriere", stellte der 29-Jährige nach Wimbledon-Titel, Olympiasieg und der Übernahme von Rang eins klar.

Beim Saisonfinale trifft Murray in der Gruppe "John McEnroe" auf Stan Wawrinka, Kei Nishikori und Marin Cilic. Gegen jeden dieser Spieler hat Murray eine positive Gesamtbilanz in den direkten Duellen, zugleich aber empfindliche Niederlagen einstecken müssen: Nishikori stoppte Murray bei den US Open im Viertelfinale, gegen Wawrinka hat die neue Nummer eins sogar drei der vergangenen vier Matches verloren.

Djokovic erstmals als Jäger - "Zeit für Rock'n' Roll"

Der Blick der Fans geht ohnehin schon auf ein mögliches Traumfinale zwischen Murray und Djokovic, der soeben entthronten Nummer eins. Der Serbe will seine ungewohnte Rolle als Herausforderer und Jäger mit neuem Elan angehen: "Raus aus den Federn. Es ist Zeit für Rock'n'Roll", schrieb der 29-Jährige bei Facebook. Der Saisonabschluss war in den vergangenen Jahren sein Turnier, Djokovic gewann das Event seit 2012 durchgängig.

Diesmal steht aber noch mehr als der WM-Titel auf dem Spiel: Der Schützling von Boris Becker will die Ranglistenposition eins so schnell wie möglich zurückerobern. In der Tat stehen die Chancen nicht schlecht, die 405 Punkte Rückstand auf Murray aufzuholen. Beim ATP-Finale, das in zwei Vierergruppen ausgetragen wird, sind bis zu 1500 Punkte zu holen - für jeden Sieg in der Vorrunde 200, zudem 400 für einen Halbfinalerfolg und 500 für einen Triumph im Finale. Um am Jahresende vorne zu stehen, muss Djokovic aber nur 130 Zähler aufholen, da Murray Ende November noch einmal Punkte für seinen letztjährigen Davis-Cup-Triumph abgezogen bekommt.

Ohne Federer und Nadal - erstmals seit 2001

Djokovic wird am Sonntag auch den Auftakt bestreiten. Im Duell mit dem österreichischen Debütanten Dominic Thiem gilt er als klarer Favorit. Gegen seine drei Gruppengegner - Thiem, Gael Monfils und Milos Raonic - hat der Serbe zudem eine makellose Bilanz von 23:0-Siegen. Mit einem weiteren Triumph würde Djokovic zudem mit Rekordsieger Roger Federer gleichziehen. Der Schweizer hat wegen anhaltender Knieprobleme seine Saison ebenso vorzeitig beendet wie Rafael Nadal, der weiter mit seinem maladen Handgelenk kämpft.

Erstmals seit 2001 sind weder Federer noch Nadal beim Saisonfinale am Start. 31 Grand-Slam-Titel und insgesamt 443 Wochen an der Spitze der Weltrangliste vereinen die einstigen Dauer-Rivalen und Alphatiere auf sich. Nadal wäre als Ranglistenachter sogar für das Finale in London qualifiziert gewesen - doch nun gehört die große Bühne dem Duell zwischen Murray und Djokovic.

