Im Duell der Außenseiter siegte der 26 Jahre alte WM-Neuling am Sonntagabend im Endspiel der ATP World Tour Finals mit 7:5, 4:6, 6:3. Dimitrow ist der erste ATP-WM-Sieger aus Bulgarien.

2,55 Millionen Dollar Preisgeld

Vor 17.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena verwandelte er seinen fünften Matchball und kassierte für seinen insgesamt achten Karrieretitel ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet rund 2,16 Millionen Euro (2,55 Millionen Dollar). Dimitrow hatte in der Vorschlussrunde am Samstag Jack Sock aus den USA (Nr. 8) ausgeschaltet und gegen Goffin im zweiten Satz doch ziemliche Probleme, ehe er im dritten zu seinem Spiel zurückfand, während Goffins Rückhand nicht mehr ganz so zuverlässig wirkte wie zuvor.

Goffin hatte im Halbfinale überraschend den Schweizer Roger Federer in drei Sätzen bezwungen, nachdem er im ersten Gruppenspiel bereits Branchenführer Rafael Nadal niedergerungen hatte. Der returnstarke Belgier brachte sein Service als erster durch und ging mit 3:1 in Führung. Doch Dimitrow gelang das Rebreak zum 4:4, ehe er nach knapp einer Stunde seinen fünften Satzball nutzte. In der Folge gelangen Goffin mehr direkte Gewinnschläge, allerdings fabrizierte er auch mehr unerzwungene Fehler als sein Kontrahent. Trotzdem erzwang er den entscheidenden Durchgang, in dem Publikumsliebling Dimitrow das letztlich entscheidende Break zum 4:2 gelang.