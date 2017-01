Kampf um die Nummer eins im Frauentennis

Williams nahm ihren Sturz vom Tennisthron bei den US Open sportlich hin, gratulierte artig der neuen Nummer eins. In der ehrgeizigen Athletin dürfte es jedoch anders ausgesehen haben. Auch mit ihren mittlerweile 35 Jahren dürfte sich das wie eine Schmach anfühlen, gerade weil die Kritiker anschließend das Ende ihrer Karriere einläuteten.

Williams mit katastrophalem Saisonstart

"Ich erwarte von Serena auch deshalb ein Statement in Melbourne. Allerdings wird sie nicht jünger", sagte US-Ikone Chris Evert über Williams, die 2015 noch nach Belieben dominiert hatte. Aber kann Serena Williams beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, den Australian Open in Melbourne, der konstant stark aufspielenden Kerber Paroli bieten?

Bei ihrem frühen Aus in Auckland gegen Madison Brengle (USA) vor wenigen Tagen unterliefen Williams 88 unerzwungene Fehler (unforced errors). Der Verliererin fiel es nach dem vogelwilden Auftritt "schwer, kein obszönes Wort für meine Leistung zu gebrauchen". Williams wollte jetzt vor den Australian Open nur nach vorne schauen: "Ich bin nicht hergekommen, um in der ersten, zweiten Runde oder überhaupt irgendwann zu verlieren."

Auch Kerber sucht noch ihre Form

Das gilt auch für Kerber: Trotz des frühen Aus in Brisbane und Sydney ist sie zuversichtlich für das erste Abendspiel am Montag. Gegnerin Zurenko stand immerhin schon vor dem Sprung unter die Top 30, vor zwei Jahren siegte Kerber in Sydney nur knapp. "Es wird keine einfache Runde", prophezeite sie und will vor allem eines - nur auf sich selbst schauen.

Das kann Kerber auch in aller Ruhe machen: Um den Tennis-Thron bereits in Australien zurückerobern zu können, muss Williams mindestens das Finale am 28. Januar erreichen. Sollte Kerber nach dem Achtelfinale und vor dem Endspiel scheitern, könnte Williams mit ihrem siebten Melbourne-Triumph den Platz an der Sonne zurückerobern. Allerdings wartet in Belinda Bencic (Schweiz) bereits in der Auftaktrunde ebenfalls eine gefährliche Gegnerin auf die Amerikanerin.

Privatleben rückt Sportliches in den Hintergrund

Williams muss derzeit auch Fragen nach ihrem Privatleben beantworten, ihre Verlobung mit Alexis Ohanian, einem Internet-Unternehmer, beschäftigt die Klatschpresse in den USA seit Wochen. William will davon aber nicht abgelenkt sein: "Grand Slams bedeuten mir einfach unheimlich viel. Ich bin selbstsüchtig und auf meine Karriere fokussiert", meinte die 22-malige Major-Siegerin.

Dass sie dieses Thema emotional vielleicht doch mehr als gewollt binden dürfte, bestritt sie jedoch nur zaghaft: "Ich will nicht zu glücklich werden und die Sache zu sehr an mich heranlassen, weil ich in sportlicher Hinsicht konzentriert bleiben möchte", sagte sie nach ihrer Ankunft in Melbourne.

Kerber macht gelassenen Eindruck

Kerber kann sich voll aufs Sportliche konzentrieren, auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und kehrt an die Stätte ihres ersten großen Triumphes zurück - dort, wo sie in der ersten Runde gegen die Japanerin Misaki Doi einen Matchball gegen sich hatte und am Ende Serena Williams in einem großartigen Finale niederrang. Sie will vor allem eines, cool bleiben. "Ich mache mir keinen Druck“, betonte Kerber. "Das Wichtigste ist, nicht zu viel zu denken auf dem Platz." Die Australien Open dürfte die Spielerin gewinnen, der das am besten gelingt.

Stand: 15.01.2017, 15:30