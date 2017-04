Scharapowas umstrittenes Comeback in Stuttgart

Dass Scharapowa überhaupt dabei sein darf, verdankt sie einer Wildcard des Veranstalters, der den Spielplan zudem passend gestaltet hat. Die ersten Hauptrunden-Matches stehen am Dienstag (25.04.17) an. Scharapowa darf die Anlage in Stuttgart jedoch nicht vor Mittwoch betreten, denn ihre Sperre läuft erst am Dienstag um Mitternacht ab. Das Erstrundenmatch gegen die Italienerin Roberta Vinci ist daher auch erst für den Mittwoch angesetzt.

"Seltsam" und "respektlos"

Das alles hat für einigen Unmut gesorgt. "Seltsam" , nannte Angelique Kerber, den Freifahrtsschein für Scharapowa. "Respektlos" , findet die Dänin Carolin Wozniacki die Entscheidung. Turnierdirektor Markus Günthardt verteidigte dagegen das Handeln der Verantwortlichen. Der Schweizer unterstrich, dass Scharapowa ihre Sperre abgesessen habe und damit "jedes Recht dieser Welt hat, zurückkommen zu dürfen. Wir mussten für sie ja auch nicht das Reglement ändern."

Dass man in Stuttgart der Verlockung nicht wiederstehen konnte, Scharapowa das viel beachtete Comeback zu ermöglichen, ist allerdings auch kaum verwunderlich. Die Russin, die in Stuttgart bereits drei Mal den Titel gewann, ist ein Weltstar und als solcher auch noch Markenbotschafterin des Turnier-Hauptsponsors. Ihre Rückkehr beschert dem Turnier eine ungeahnte Aufmerksamkeit. 250 Journalisten reisen nach Stuttgart, um über das Comeback zu berichten. So viele wie nie zuvor.

Vorfahrt auch in Paris?

Auch für die Turniere in Madrid (ab 8. Mai) und Rom (ab 15. Mai) hatte Scharapowa schon Wildcards erhalten. Auch hier erhofft man sich, dass der Glanz des Glamour-Girls auch nach der Dopingsperre nicht verblasst ist. Scharapowa war bei den Australian Open 2016 positiv auf Meldonium getestet worden. Das Herz-Kreislauf-Medikament nahm sie nach eigener Aussage jahrelang ein. Die Substanz war am 1. Januar 2016 allerdings auf die Dopingliste gesetzt worden. Scharapowa kritisierte, sie sei nicht rechtzeitig darüber informiert worden, dass Meldonium verboten worden sei.

Aufgrund ihrer Sperre hat Scharapowa ihre Weltranglistenpunkte eingebüßt und ist deshalb auf Wildcards angewiesen. Wenn sie sich nicht durch die Qualifikation mühen will, für die sie zudem widerum erst die entsprechenden Weltranglistenpunkte sammeln muss. Ob sie schon bald auch auf die ganz große Tennis-Bühne bei Grand-Slam-Turnieren zurückkehren kann, bleibt deshalb zunächst unklar. Die Veranstalter der French Open in Paris wollen erst am 15. Mai über die Vergabe einer Wildcard entscheiden. Eine Woche vor der Beginn der Qualifikation.

"Lücke im Regelwerk"

Die Tatsache, dass mit der schwangeren Serena Williams eine Topspielerin fehlen wird, soll bei der Entscheidungsfindung keinen Ausschlag geben. "Serena Williams und Maria Scharapowa sind zwei nicht zusammenhängende Fälle" , sagte Bernard Giudicelli, Präsident des französischen Verbandes FFT und meinte: "Wir veranstalten ein Grand-Slam-Turnier, kein Casting." Der Franzose Jo-Wilfried Tsonga sagte mit Blick auf eine möglichen Wildcard für Scharapowa für die French Open: "Das wäre ungefähr so, als würde man ein Kind, das sich schlecht benommen hat, mit Süßigkeiten belohnen."

Die Teamchefin der deutschen Fed-Cup-Mannschaft Barbara Rittner fordert deshalb eine Regeländerung. "Jemand, der gedopt hat, dürfte keine Wildcard mehr bekommen. Ich finde, da ist eine Lücke im Regelwerk" , sagte sie. "Meiner Meinung nach hätte Maria bei null, bei den ganz kleinen Turnieren wieder anfangen müssen."

Leidtragende Görges

Die umstrittene Stuttgart-Wildcard für Scharapowa hatte auch zur Folge, dass nur eine deutsche Spielerin eine Einladung für das Turnier erhielt. Üblicherweise statten die Verantwortlichen mindestens zwei Lokalmatadorinnen mit dieser Berechtigung aus. Neben Scharapowa und der Britin Johanna Konta, der Nummer sieben der Weltrangliste, wurde die letztjährigen Finalistin Laura Siegemund mit einer Wildcard ausgestattet.

Leidtragende ist Julia Görges, die am Wochenende in Stuttgart entscheidend dazu beitrug, dass das deutsche Fed-Cup-Team weiter erstklassig bleibt. An der Qualifikation für das anschließende WTA-Turnier an selber Stelle hatte sie wegen des Fed-Cups nicht teilnehmen können. "Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich glaube, meine zwei Siege am Wochenende haben genug gesagt" , meinte die Weltranglisten-45. sichtlich verstimmt und kritisierte damit indirekt die Vergabe der Wildcards.

Scharapowa selbst ficht die Kritik der Kolleginnen derweil nicht an. "Das ist meine geringste Sorge. Daran habe ich keinen einzigen Gedanken vergeudet" , sagte Scharapowa vergangene Woche dem "Stern" und meinte: "Ich weiß, dass ich in meinem Bereich respektiert werde. Ich sehe es, wie sie gegen mich spielen." Das wird in Stuttgart nun erstmals wieder zu beobachten sein. Nach ihrem Erstrundenmatch gegen Vinci, könnte es in der Runde darauf zum Duell mit einer ihrer schärfsten Kritikerinnen kommen, der Polin Agnieszka Radwanska.

Thema in: Sport aktuell, Montag 23.04.2017, 22.50 Uhr, Deutschlandfunk

SWR-Fernsehen überträgt ab Mittwoch 26.04.2017 ab 12 Uhr live

Stand: 24.04.2017, 13:30