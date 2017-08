Dopingsperre für Sara Errani

Dies bestätigte der Tennis-Weltverband ITF am Montag (07.08.2017). Zuvor hatte die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" über den Vorfall berichtet.

In einer am 16. Februar genommenen Urinprobe der 30 Jahre alten Italienerin wurden Spuren von Letrozol, einem hormonellen und metabolischen Stimulans-Mittel, gefunden. Die Sperre gilt rückwirkend ab dem 3. August bis zum 2. Oktober. Zudem werden Erranis Ergebnisse auf der WTA -Tour annulliert, die sie seit der Probenentnahme und bis zum folgenden negativen Test (7. Juni) eingespielt hat.

Mittel zur Behandlung bei Brustkrebs

Die ehemalige French-Open-Finalistin hatte am 18. April vom Befund erfahren, den Verstoß daraufhin eingeräumt und um eine Anhörung gebeten, die am 19. Juli stattfand. Das Mittel Letrozol, das zur unterstützenden Behandlung von Brustkrebs bei Frauen nach den Wechseljahren verwendet wird, wird in Deutschland unter dem kommerziellen Namen "Arimidex" vertrieben.