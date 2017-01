"Sie hat nach wie vor Schulterprobleme, kann noch nicht voll trainieren und fühlt sich noch nicht fit für ein Grand-Slam-Turnier" , sagte Bundestrainerin Barbara Rittner am Freitag (06.01.17). Die Australian Open beginnen am 16. Januar in Melbourne.

Kein gutes Jahr 2016

Lisicki hatte als Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres nur für das Showturnier in Kooyong gemeldet, allerdings auch dieses abgesagt. Die 27-jährige Lisicki hatte bereits in der Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen. 2015 beendete sie ihre Saison wegen Knieproblemen vorzeitig, stieg nach eigener Aussage zu früh wieder ein und fand im vergangenen Jahr nicht zurück zu alter Klasse.

Im Sommer hatte Lisicki zwischenzeitlich zwei Monate auf einen Sieg warten müssen. Bei den US Open war sie bereits in der ersten Runde gescheitert und auch aus den Top 100 gerutscht. In der WTA-Weltrangliste steht sie derzeit auf Rang 92.

sid/dpa | Stand: 06.01.2017, 14:12