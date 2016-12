"King Roger" kommt zurück auf den Court

"Hugrig und nun sogar ausgeruht, geradezu verjüngt" fühlte der Schweizer sich zuletzt und scharrt zumindest verbal mit den Hufen. Und das, nachdem er nach seiner Halbfinal-Niederlage von Wimbledon gegen Milos Raonic im Sommer sein Tennisjahr 2016 früh beendet hatte. Fast ein halbes Jahr ging seitdem ins Land und bis auf eine ganz kurze Erholungsphase hat der Schweizer in dieser Zeit durchgehend trainiert, bedächtig Kraft und Ausdauer aufgebaut, auf den eigenen Körper gehört und immer noch weiter an seinem Stil gefeilt.

Erschöpftes Schweizer Uhrwerk

Federer ist Perfektionist, das Vergleich mit dem Schweizer Uhrwerk drängt sich auf. Angesichts der Präzision seiner Vorhand und der stoischen Ruhe und Genauigkeit, mit der er vor allem in entscheidenden Situation immer wieder wichtige Spiele für sich entschieden hat, ist der Vergleich tatsächlich angebracht.

Roger Federer feiert mit den Fans

Als Federer, der so viele Grand-Slam-Turniere gewonnen hat wie kein anderer Spieler - nämlich 17 - aber bei seiner Niederlage gegen Raonic auf den Rasen sank und zunächst mit dem Gesicht nach unten liegen blieb, sahen die Beobachter einen immer noch herausragenden, aber doch sichtlich erschöpften Tennisspieler. Dass er danach entschied, in dieser Saison nicht mehr anzutreten, ließ Gerüchte über ein baldiges Ende seiner so ruhmreichen Laufbahn aufkommen.

"King Roger" lächelte diese aber schon von Beginn an in der ihm eigenen so weltmännisch wirkenden Art so souverän weg, dass die Tenniswelt nicht anders konnte, als an das baldige Comeback des Mannes zu glauben, der bereits während seiner aktiven Laufbahn als einer der besten Spieler aller Zeiten in die Geschichte dieser Sportart eingegangen ist. "An mein Karriereende denke ich nur, wenn mich jemand danach fragt" , lautet sein Statement, das dabei nicht verbissen oder patzig klingt, sondern leicht amüsiert und mit einer ordentlichen Portion Vorfreude versehen ist.

Nächste Erfolgsgeschichte?

Wenn man den Schweizer so beobachtet und den Aussagen seines Konditionstrainers Pierre Paganini Glauben schenken darf, ist es durchaus möglich, dass Federer seiner so langen Erfolgsgeschichte tatsächlich noch ein weiteres Kapitel hinzufügen wird: "Rogers Leidenschaft für das Training und das Tennis war zuletzt vielleicht noch größer, als ich gedacht hatte. Wenn jemand wie er, der sechs Monate kein Turnier gespielt hat, jeden Tag mit einem Lächeln zum Training kommt, ist das mehr als Leidenschaft."

Sieg 2001: Roger Federer und Martina Hingis

Erstmals seit 15 Jahren holt er sich vor dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne nun wieder beim Hopman Cup in Perth Spielpraxis, den er 2001 an der Seite von Martina Hingis gewinnen konnte. An der Seite von Belinda Bencic tritt er diesmal im Mixed gegen Großbritannien an, ein Doppel und jeweils ein Einzel. Danach darf Federer sich im Generationenduell mit dem deutschen Toptalent Alexander Zverev messen. Der letzte Vorrundengegner ist dann Frankreich mit Richard Gasquet.

Auf dem Höhepunkt aufhören?

Fast 180 Tage Wettkampfpause werden es sein, wenn Federer erstmals wieder den Court betreten wird - das Tennisspielen wird er wohl dennoch nicht verlernt haben. Wenn der Körper nach 17 Jahren Profitennis der hohen Belastung noch ein wenig Stand halten kann, muss ein Spieler vom Format des Schweizers auch für diese Saison bei allen großen Turnieren also auch zu den Mitfavoriten gezählt werden. Das weiß Federer und das weiß auch die Konkurrenz.

Der gebürtige Baseler ist aber nach seiner langen Karriere auch so erfahren, dass er sich trotz der großen Motivation, Ambition und Freude, die er offenbar auch im Herbst seiner Laufbahn immer noch aufzubringen vermag, durchaus bewusst ist, dass die Chance besteht, dass nicht er, sondern sein Körper entscheiden könnte, wann es eben nicht mehr geht: "Ich sehe es nicht so, dass dies mein letzter Australien-Trip sein könnte, obwohl das natürlich trotzdem so sein könnte."

Vielleicht beendet Federer seine Karriere ja aber doch nach dieser Saison und dann sogar freiwillig. Sollte er noch einmal einen oder sogar mehrere Grand-Slam-Titel gewinnen können, wäre das dann wohl auch ein angemesseneres Laufbahnende für einen der besten Tennisspieler aller Zeiten, als nach einer Niederlage mit dem Gesicht nach unten ausgepumpt auf dem Rasen von Wimbledon zu liegen.

Stand: 31.12.2016, 14:26