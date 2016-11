"Es war gegen Stan nicht einfach, aber ich habe heute ein gutes Spiel gemacht" , sagte er nach dem 6:2 und 6:3. Nishikori, der noch kein Grand-Slam-Turnier für sich entschieden hat, revanchierte sich damit für die Halbfinal-Niederlage bei den US Open im September. In New York gewann Wawrinka damals anschließend das Endspiel gegen Novak Djokovic.

Am Abend treffen in der Gruppe noch der neue Weltranglistenerste Andy Murray (Großbritannien) und Marin Cilic (Kroatien) aufeinander. In der zweiten Turniergruppe "Ivan Lendl" siegten am Vortag der Kanadier Milos Raonic gegen Gael Monfils (Frankreich) und der enttrohnte Djokovic (Serbien) gegen den Österreicher Dominic Thiem. Djokovic möchte in London die Spitze der Weltrangliste zurückerobern.

red,dpa | Stand: 14.11.2016, 17:54