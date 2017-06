Und 2017? In diesem Jahr ist die Chance auf „La Decima“, den zehnten Sieg in Roland Garros, für Nadal in greifbarer Nähe, denn „Rafa“ wirkt in der laufenden Saison fokussiert wie lange nicht mehr. Im Halbfinale trifft der Sandplatz-König auf den Österreicher Dominic Thiem, der Titelverteidiger Novak Djokovic aus dem Turnier warf. Gegen eben jenen Thiem, hatte Nadal vor gut sechs Wochen seinen zweiten kleinen 10er komplett gemacht: Beim ATP-Turnier in Barcelona hatte er, wie eine Woche zuvor beim Masters in Monte Carlo, schon seinen jeweils zehnten Titel gewonnen.