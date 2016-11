ATP-WM in London

Cilic geht selbstbewusst ins Duell mit Murray

Am Montagabend (14.11) steigen Marin Cilic und Andy Murray als letzte Spieler in die Tennis-WM in London ein. Cilic geht als Außenseiter in das Match gegen den Weltranglistenersten, wenngleich er bereits bewiesen hat, dass er Murray schlagen kann.