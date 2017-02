Mit einer bemerkenswert souveränen Vorstellung hat Alexander Zverev die Hoffnungen des deutschen Davis-Cup-Teams auf den Einzug ins Viertelfinale am Leben gehalten. Die deutsche Nummer eins gewann am Freitag (03.02.2017) in Frankfurt am Main gegen den Belgier Arthur de Greef deutlich mit 6:3, 6:3, 6:4 und glich das Erstrunden-Duell mit seinem Premierensieg im Mannschaftswettbewerb zum 1:1 aus.

Zuvor hatte Routinier Philipp Kohlschreiber völlig überraschend gegen Steve Darcis mit 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7) verloren und den Druck auf Zverev damit gewaltig erhöht.

Jederzeit souverän

Doch der Senkrechtstarter der vergangenen Saison ließ sich von der unerwarteten Ausgangslage nicht aus der Ruhe bringen. Unterstützt von seinem Bruder Mischa und seiner Mutter Irena in der Teambox zeigte der 19-Jährige von Beginn an eine souveräne Vorstellung. Nach gerade einmal 27 Minuten entschied er den ersten Satz für sich. Im zweiten Durchgang überstand er die wenigen kritischen Phasen dank seines gewaltigen Aufschlages ebenfalls und sicherte sich diesen Abschnitt ebenfalls mit 6:3.

Nach einem schnellen Break im dritten Satz war der Weg zum Ausgleich endgültig frei. Nach lediglich 1:43 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball und durfte erstmals im Deutschland-Trikot jubeln. Bei seiner Premiere im vergangenen Jahr hatte der gebürtige Hamburger gegen Tschechien seine beiden Einzeln noch verloren.

Sein Premierensieg sei "schon schön", sagte Zverev, "aber es steht erst 1:1. Und der Hauptgrund, warum wir hier sind, ist, die Begegnung zu gewinnen. Wir haben noch zwei schwere Tage vor uns." Kapitän Kohlmann lobte seine Nummer eins: "Alex hat eine klasse Reaktion auf Philipps Niederlage gezeigt."

Philipp Kohlschreiber verliert zum Auftakt gegen den Belgier Steve Darcis.

Kohlschreiber hatte zum Auftakt eine insgesamt enttäuschende Leistung gezeigt und den fest eingeplanten ersten Punkt leichtfertig vergeben. Nach einer wechselvollen Partie musste sich der 33 Jahre alte Augsburger nach 3:53 Stunden geschlagen geben.

Kohlschreiber spielt Match "nicht zu Ende"

"Es tut immer weh, ein Match nach vier Stunden zu verlieren", sagte Kohlschreiber nach der unnötigen Niederlage enttäuscht. "Irgendwie habe ich es in den entscheidenden Situationen nicht zu Ende gespielt. Ich lag meist vorne, habe mehr Punkte gemacht, es aber nicht zu Ende gebracht."

Kohlschreiber fand gegen Darcis nie richtig zu seinem Spiel. Dennoch schien er nach verlorenem ersten Satz noch die Wende zu schaffen. Die sich relativ problemlos die Durchgänge zwei und drei. Auch im vierten Abschnitt lag Kohlschreiber bereits mit einem Break vorne, ehe er den Satz doch noch im Tiebreak abgab. Auch im fünften Satz ging es in die Verlängerung. Darcis hatte die besseren Nerven.

dpa/sid/red | Stand: 03.02.2017, 20:56