Angelique Kerber will weniger Turniere spielen

"Geplant ist, in der kommenden Saison die Anzahl meiner Turnierteilnahmen zu reduzieren, damit ich mich optimal auf die großen Events vorbereiten kann" , sagte die Norddeutsche der Zeitschrift "Sportbild". Beim WTA-Finale nehmen die besten acht Spielerinnen dieses Jahres teil, allerdings fehlt die Weltranglisten-Zweite Serena Williams wegen einer Schulterverletzung.

Kerber war bei den zurückliegenden Turnieren in Asien jeweils schon vor der entscheidenden Phase ausgeschieden. Die Australian- und US-Open-Siegerin bestritt in dieser Saison bereits 73 Matches, von denen sie 59 gewann. Künftig will die vor allem von der Grundlinie agierende Linkshänderin schneller die Punkte im Match machen. Sie arbeite mit ihrem Trainer Torben Beltz im Training daran, ihr Spiel noch etwas effizienter und somit kraftsparender zu gestalten. , sagte die 28-Jährige.

red/sid/dpa | Stand: 18.10.2016, 16:41