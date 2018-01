Achtes Spiel, achter Sieg: Angelique Kerber hat ihre Siegesserie im Jahr 2018 fortgesetzt und greift im Endspiel des WTA -Turniers in Sydney nach ihrem ersten Titel seit den US Open 2016. Kerber setzte sich am Freitag (12.01.2018) im Halbfinale gegen Camila Giorgi aus Italien nach 1:14 Stunden 6:2, 6:3 durch.

Am Samstag, zwei Tage vor Turnierbeginn bei den Australian Open in Melbourne, bekommt es Kerber im Finale (7 Uhr MEZ) mit Ashleigh Barty zu tun. Beide bisherigen Duelle mit der Australierin fanden im vergangenen Jahr statt, zum Saisonauftakt in Brisbane setzte sich Kerber durch, beim Jahresabschluss in Zhuhai gewann Barty. 2017 hatte Kerber nur das Endspiel im mexikanischen Monterrey erreicht.