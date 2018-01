Neustart gelungen

Jetzt ist ihr der Neustart gelungen - und damit auch die Generalprobe für ihr Erstrundenmatch in Melbourne gegen Anna-Lena Friedsam aus Neuwied. Abgezeichnet hatte sich der Aufwärtstrend bereits in der ersten Januarwoche beim Hopman Cup in Perth, wo Kerber in vier Einzeln nicht einmal einen Satz verlor. In Sydney wehrte sie zum Auftakt gegen Lucie Safarova zwei Matchbälle ab und kämpfte auch die Weltranglistenfünfte Venus Williams nieder.

Von Match zu Match gewann sie Sicherheit, von Tag zu Tag betonte Kerber energischer: Sie habe 2017 auf Wiedersehen gesagt: "Ich starte bei null und spiele, wie ich es vor 2017 gemacht habe." Vor 2017 lag ihr sensationelles Jahr, in dem sie die Australian und US Open gewann, Olympiasilber holte und in Wimbledon erst im Finale von der großen Serena Williams gestoppt wurde. Doch der Druck und die Einsamkeit an der Spitze der Weltrangliste zermürbten Kerber, bis auf Platz 22 fiel sie zurück. Jetzt kehrt sie als 16. in den Kreis der besten 20 Spielerinnen zurück. Tendenz steigend mit der Aussicht auf weitere Großtaten.

sid | Stand: 13.01.2018, 10:00