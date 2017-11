Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin hat ihre enttäuschende Spielzeit mit dem vorzeitigen Aus beim Saison-Finale der erweiterten Weltspitze beendet. Die einstige Weltranglisten-Erste verlor am Donnerstag (02.11.2017) bei der WTA Elite Trophy in China mit 3:6, 4:6 gegen die Australierin Ashleigh Barty auch ihr zweites und letztes Gruppenspiel.

"Nicht so viel an Tennis denken"

"Ich bin jetzt froh, dass das Jahr endlich zu Ende ist" , sagte die Kielerin, nachdem sie mit gesenktem Blick vom Platz geschlichen war, und freute sich auf ihren anstehenden Urlaub. "Ich werde versuchen, in nächster Zeit nicht so viel an Tennis zu denken und dann mit Vorfreude in die Vorbereitung auf 2018 starten."

Die B-WM wollte Kerber eigentlich nutzen, um die schwachen Monate zumindest ein wenig aus dem Kopf zu bekommen und Zuversicht für die nächste Saison zu gewinnen. Doch vor dem Match gegen Barty hatte Kerber bereits gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa in drei Sätzen verloren.

Wenig Selbstvertrauen

Für Kerber war schon mit dem Verlust des ersten Abschnitts klar, dass sie den Gruppensieg nicht mehr schaffen kann. Gegen das druckvollere Spiel der Weltranglisten-20. Barty konnte die auf Rang 19 abgerutschte Kerber zu selten etwas dagegensetzen.

Obwohl die Norddeutsche immer wieder ihr Können andeutete, strahlte sie insgesamt wenig Selbstvertrauen aus und musste sich nach einem Ass von Barty nach 1:11 Stunden geschlagen geben. Anfang des Jahres hatte sie die Australierin noch besiegt. "Es ist schwer, jetzt positive Sachen hier rauszuholen, weil es in den letzten Monaten nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe" , erklärte Kerber.

"Reset"

2016 jubelte Kerber in Melbourne.

Nach den zwei Grand-Slam-Titeln und der Eroberung des ersten Platzes in der Weltrangliste im Jahr 2016 schloss die 29-Jährige dieses Tennis-Jahr ganz ohne Titelgewinn ab. Bei den French Open und den US Open kam das Aus bereits in der ersten Runde, bei den Australian Open und in Wimbledon erreichte Kerber das Achtelfinale.

Bezeichnend war im Jahr danach aber besonders eine Statistik: Während Kerber 2016 24 Matches gegen Top-20-Konkurrentinnen gewann, gelang ihr diesmal nur ein Sieg (bei zwölf Niederlagen) gegen diese Kategorie von Spielerinnen. 2017 hatte sie eine Gesamt-Bilanz von 29:24 Siegen - in ihrer Traumsaison waren es 64:19 Erfolge.

Der gewachsene Druck, plötzlich als Branchenführerin zu gelten, hinterließ deutliche Spuren bei der Linkshänderin. Beim Blick zurück hatte Kerber zuletzt immer wieder gesagt: "Ich hätte nach meinem Traumjahr 2016 vielleicht nur ein, zwei Wochen länger Urlaub machen sollen, um mich neu zu resetten." Das scheint sie nun verspätet in die Tat umsetzen zu wollen.

dpa/sid/red | Stand: 02.11.2017, 12:10