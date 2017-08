Am 11.09.2016 vergrub Angelique Kerber das Gesicht ungläubig in ihren Händen, dabei war dieser Sieg doch nur die logische Konsequenz einer überragenden Saison. Ein knappes Jahr ist der Triumph von Angelique Kerber im Finale der US Open gegen Karolina Pilskova (6:3, 4:6, 6:4) jetzt her.

Nach einer herausragenden Saison war sie als Topfavoritin in die USA gereist. Neben der Finalteilnahme in Wimbledon und der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, hatte sich Kerber bereits bei den Australian Open mit dem ersten Grand-Slam-Titel einer deutschen Spielerin seit Steffi Graf im Jahr 1999 dekoriert. Der Erfolg in New York bugsierte Kerber gar an die Spitze der WTA -Tennisweltrangliste - auch in diesem Fall trat sie das Erbe von Graf an und verdrängte die amerikanische Tennis-Queen Serena Williams ausgerechnet in deren Heimatland von der Spitze des Rankings.

Enttäuschende Saison 2017

Ein knappes Jahr später ist alles anders. Kerber hat die Führung in der Weltrangliste wieder eingebüßt. Mittlerweile ist sie gar auf den sechsten Platz abgerutscht. In der bisherigen Saison reiht sich für die 29-Jährige Enttäuschung an Enttäuschung.

Schon der Beginn im Januar war wenig verheißungsvoll. Die Mission Titelverteidigung scheiterte bei den Australian Open schon in Runde zwei an der jungen Russin Darja Kassatkina. Der nächste große Dämpfer folgte in Paris. Denn bei den French Open war Ekaterina Makarova in der ersten Runde gleichzeitig die Endstation. In Wimbledon schaffte es Kerber als Vorjahresfinalistin in die vierte Runde, scheiterte aber in drei Sätzen an der späteren Siegerin Garbine Muguruza.

Auch zwischen den großen Tennisturnieren lief bei Kerber nicht viel zusammen. Ein Endspiel erreichte sie nur beim Hartplatzturnier im mexikanischen Monterrey - aber auch dort musste sie ihrer Kontrahentin Anastassija Pawljutschenkowa im Finale in den Vortritt lassen.

US Open Als Wendepunkt?

Die Gründe sind schwer auszumachen. Im letzten Jahr zermürbte Kerber ihre Gegnerinnen mit ihrem defensivem Grundlinienspiel und setzte damit Tennisgrößen wie die Williams-Schwestern Schachmatt. In dieser Saison will es mit dieser Devise aber noch nicht funktionieren. Jetzt hofft die zweifache Grand-Slam-Siegerin auf einen Wendepunkt. "Ich setze halt wieder auf New York" , sagt sie und erklärt: " New York ist für mich und meine Karriere ein Ort, der einfach magisch ist " Denn bereits vor sechs Jahren konnte Kerber in den USA das erste Mal für Furore sorgen und erreichte bei den US Open das Halbfinale. Im Anschluss kletterte sie die Karriereleiter Sprosse für Sprosse herauf, ehe der der Erolg in New York sie an die Spitze hievte.

Neues altes Gesicht im Trainerstab

Trotzdem will sich Kerber nicht nur auf den Geist von New York verlassen. Denn während des Turniers wird Benjamin Ebrahimzadeh das Trainerteam der Deutschen komplettieren. Ebrahimzadeh hatte Kerber bereits in der Vergangenheit betreut.

Rückenwind bekommt die beste deutsche Tennisspielerin auch von Barbara Rittner. "Ich glaube, sie ist klar im Aufwind" , sagte die Bundestrainiern und strich die Vorzüge der derzeitigen Situation heraus: "Es ist eine schöne Position, dass keiner mit ihr so richtig rechnet. Manchmal ist das auch eine Initialzündung."

Generalprobe misslingt

Die Generalprobe in Cincinatti misslang zuletzt allerdings gründlich. Bei den Western & Southern Open 2017 verlor Kerber ihr Auftaktspiel am 16.08.2017 in Runde zwei gegen Makarova in drei Sätzen, seitdem hat sie kein Spiel mehr bestritten.

Am Dienstag (29.08.2016) wird Kerber dann nach einer fast zweiwöchigen Wettkampfpause zum US-Open-Auftakt auf den Court zurückkehren. Die erste Hürde wird die ungesetzte Japanerin Naomi Ōsaka sein, die in der Weltrangliste auf Platz 48 gelistet ist. Ab dann wird sich zeigen, ob die Ergänzung im Trainerstab und die Gedanken an New Yorker Erfolge der Vergangenheit Kerber den nötigen Impuls geben können, um eine erneuten Kurswechsel einzuleiten.

