Die Faust geballt, die Augen voller Ehrgeiz: "Come ooon!" Ein letztes Mal brüllte sie es durchs Stadion. Dann war das Match vorbei und Jelena Ostapenko hatte sensationell den Einzug ins Finale der French Open geschafft. Als erste Lettin überhaupt.

Im Endspiel von Paris trifft Ostapenko am Samstag (10.06.17) auf die Rumänin Simona Halep, die mit einem Sieg in Paris die Nummer eins der Welt werden könnte.

Jelena oder Alona?

Wer ist diese Jelena Ostapenko, die sich frech und selbstbewusst durch dieses Grand-Slam-Turnier spielt und eigentlich gar nicht Jelena heißt? Aus ihrer Box kamen immer wieder Anfeuerungsrufe für "Alona". So wollten ihre Eltern sie nämlich eigentlich nennen. Allein, im lettischen Namensverzeichnis taucht dieser Name nicht auf und so musste eine Alternative gefunden werde. Also Jelena. Aber gerufen wird sie so kaum.

Winner putzen die Seitenaus-Linien

Jelena Ostapenko steht im Endspiel der French Open

Als die Zuschauer ihr nach dem gewonnenen Halbfinale ein Ständchen zu ihrem 20. Geburtstag singen, schaute sie wie ein kleines Mädchen drein, im Spiel allerdings sieht man eine andere Jelena Ostapenko. Eine, die das Spiel diktiert, die ihre Kontrahentinnen mit ihren wuchtigen Schlägen von Ecke zu Ecke über den Platz scheucht. Ihre Winner putzen regelmäßig die Seitenaus-Linien des Court Central.

Im Halbfinale, das die Nummer 47 der Weltrangliste gegen Timea Bacsinzsky mit 7:6, 3:6 und 6:3 gewann, da war es zu sehen, das Feuer in ihren Augen, der Wille, das Unmögliche möglich zu machen. Und sie ist keinesfalls das kleine schüchterne Mädchen.

Temperamentvoll, angriffslustig, resolut

Sie ist frech, selbstbewusst und "feisty", so wird sie der Tage immer wieder beschrieben. Eine treffende Übersetzung ist schwer zu finden. Temperamentvoll, angriffslustig, resolut, all das trifft auf die junge Lettin zu, die als eine der wenigen Spielerinnen auf der Tour mit Anabel Medina Garrigues einen weiblichen Coach an ihrer Seite hat.

Sie kann Ostapenko zu ihrem ersten Karriere-Titel führen, und das direkt bei einem Grand-Slam-Turnier. Der letzte, dem das gelungen ist, war der Brasilianer Gustavo Kuerten. Kuerten triumphierte am 8. Juni 1997. An Jelena Ostapenkos Geburtstag.

