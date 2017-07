Tennis - Wie Bundesliga-Vereine ihre Teams organisieren

sportschau.de: Herr Schmidt, wie hektisch sind die Tage vor dem Bundesliga-Saisonstart?

Henrik Schmidt: Wir haben extra einen Leiter für die vier Heimspieltage engagiert. Der kümmert sich mit 15 bis 20 freiwilligen Helfern darum, dass zum Beispiel die Tennisplätze in Ordnung und auch die Tribünen oder das VIP -Zelt aufgebaut sind. Es kommen schließlich zu jedem Spiel durchschnittlich über 1.000 Besucher, da gibt es eine Menge zu tun.

Für einen deutschen Mannschaftsmeister erscheinen 1.000 Besucher nicht gerade üppig. Sind Sie zufrieden mit der Resonanz?

Schmidt: Das ist innerhalb der Bundesliga leicht unterdurchschnittlich. Es gibt Vereine, die seit über 30 Jahren in der Bundesliga spielen. In Düsseldorf, Mannheim oder auch Halle kommen regelmäßig 3.000 bis 4.000 Zuschauer. Wir haben aber mal in der 2. Bundesliga mit 200 Fans angefangen und die Zahl in den vergangenen drei bis vier Jahren deutlich nach oben schrauben können. Und das Interesse wächst weiter.

Wann beginnen Ihre Saison-Planungen?

Schmidt: Unmittelbar nach einer Saison passiert rund zwei Monate nichts. Danach geht alles wieder von vorne los. Dann werden zum Beispiel alle Spielerverträge neu verhandelt. Von Oktober bis Weihnachten sollte man seine zehn wichtigsten Spieler im 14er-Kader verpflichtet haben. Gleichzeitig müssen alle Sponsorenverträge ausgehandelt sein. Gerade der Winter ist besonders arbeitsintensiv. Im März oder April wird dann festgelegt, wie viele Partien ein Spieler garantieren kann, was gut in seinen Termin- und Turnierkalender passt. Und dann werden noch seine bevorzugten Termine besprochen und festgezurrt.

Tennis ist eine Individualsportart. Ist es schwierig, die Profis von einem Teamwettbewerb zu überzeugen?

Schmidt: Man muss da unterscheiden: Von den Top-100-Spielern in der Welt haben 50 wenig Interesse an der Bundesliga, weil die sich allein auf die ATP -Tour konzentrieren. Die anderen sind aber richtig heiß, weil sie gerne in einer Mannschaft spielen und dieses Gefühl lieben. Und es gilt für uns, diese Spieler zu finden.

Weltklassespieler wie Philipp Kohlschreiber und Albert Ramos-Vinolas sind für den GHTC in dieser Saison wieder aktiv. Wie haben Sie den Kontakt hergestellt?

Schmidt: Erstmal muss man die Spieler kennenlernen und richtig einschätzen. Der erste Kontakt geht immer über die Spieler selbst. Gemeinsam mit unserem Trainer Patrice Hopfe fliege ich dann auch schon mal zu ATP -Turnieren, wir führen Gespräche und tauschen Telefonnummern aus. So wie mit Philipp und Albert, die hervorragend in unser Team passen. Dabei, das muss man aber auch ehrlich sagen, haben wir in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht. Wir haben schon Profis verpflichtet, die dann nur ein Jahr bei uns gespielt haben, weil die Einstellung nicht gestimmt hat.

Haben Sie etwas bei der Spieler-Akquise verändert?

Schmidt: Wir nehmen mittlerweile nur noch Spieler unter Vertrag, die von den Spielern unseres Teamkaders empfohlen werden. Es bestehen ja viele Freundschaften auf der ATP -Tour, man kennt sich untereinander. Und wenn sich ein Spieler bei uns anbietet, was auch häufig vorkommt, dann fragen wir unsere Team-Chat-Gruppe, wie die Meinung über denjenigen ist. Alles Weitere wird dann über die Agenten der Profis eingefädelt.

Benötigt man neben dem finanziellen Angebot auch weitere Überredungskünste?

Schmidt: Viele Spieler sagen uns: Wir sind das ganze Jahr unterwegs und wollen dann einfach eine nette Atmosphäre haben. Fast kein Spieler denkt meiner Erfahrung nach nur monetär. Man muss aber unbedingt beste Bedingungen bieten. Die Courts müssen in einem perfekten Zustand sein. Die medizinische Versorgung muss absolut professionell sein. Wir gehen auch mal gemeinsam Fußballspielen oder Kartfahren. Das Gesamtpaket muss einfach stimmen.

Wie viel Geld wird benötigt, um ein Bundesliga-Team zu finanzieren?

Schmidt: Die Etats in der Bundesliga liegen zwischen 200.000 und 700.000 Euro. Ähnlich wie beim Fußball ist es auch beim Tennis so, dass die Etat-Höhe Auskunft darüber gibt, welche Ziele ein Team anpeilen kann. Deshalb war unser letztjähriger Titelgewinn ja so sensationell, weil wir in diesem Bereich nur etwa im Mittelfeld stehen und wir vielleicht bei dem ein oder anderen Match auch etwas Glück hatten.

Kann in einer Mannschaft, die so zufällig zusammengestellt ist, so etwas wie Teamgeist aufkommen?

Schmidt: Man wechselt ja nicht jedes Jahr die gesamte Mannschaft aus. Die Jungs kennen sich ja, fiebern mit den anderen mit und feuern sich gegenseitig an. Ich würde sogar behaupten, dass der Erfolg vom letzten Jahr vor allem wegen unseres sensationellen Teamgeistes zustande gekommen ist. Es ist für die Spieler eine besondere Erfahrung, in einer Mannschaft zu spielen. Unsere Titelfeier war so intensiv, als ob die Spieler nichts anderes machen würden, als immer gemeinsam zu spielen. Aber die Kunst ist es, genau diese Profis zu finden.

Wie groß ist das Risiko, dass die Top-Spieler kurzfristig eine Partie absagen, wenn sie bei einem ATP -Turnier sehr weit kommen?

Schmidt: Das Risiko besteht dauerhaft. Deshalb muss man als Teamchef für einen Spieltag immer mindestens sechs statt der vier benötigten Spieler aus dem Kader nominieren, weil ein oder zwei Spieler eigentlich immer ausfallen. Die ATP -Tour hat immer Vorrang. Das ist für alle Seiten klar geregelt, und da gibt es auch keine Diskussionen.

In ihrem 14er-Kader befinden sich lediglich drei deutsche Spieler. Sind die deutschen Profis nicht gut genug oder vielleicht zu teuer?

Schmidt: Von den Top 20 in Deutschland spielen ja alle in der Bundesliga. Nur die Brüder Zverev sind in diesem Jahr ausnahmsweise nicht dabei, weil sie dann bereits in den USA spielen. Das Niveau der Liga ist aber so hoch, dass schlechter platzierte Spieler gar nicht mehr mitspielen können. Jeder Verein will deutsche Spieler haben, alle Vereine kloppen sich um sie, auch wenn diese meist wegen der großen Nachfrage etwas teurer sind. Aber alle Spieler, die hinter den Top 250 in der Weltrangliste stehen, können höchstwahrscheinlich kein Spiel mehr in der Bundesliga gewinnen. Die Auswahl an deutschen Spielern auf diesem Niveau ist nicht groß genug.

Wie sehen Sie insgesamt die Entwicklung im Bundesliga-Tennis?

Schmidt: Wir merken einen positiven Trend sowohl beim Zuschauer-Interesse als auch auf Seiten der Sponsoren. Einige Bundesligaklubs hatten vor einigen Jahren noch größere Schwierigkeiten zu bestehen. Es hat aber seit vier, fünf Jahren auch eine Professionalisierung in der Bundesliga stattgefunden. Standards wie Sitzplatzangebot, elektronische Anzeigen, professionelle Schiedsrichter, Lautsprecheranlagen und vieles mehr wurden festgelegt. Früher hat das jeder Klub so gemacht wie er wollte, entsprechend waren die Bedingungen auch völlig unterschiedlich. Für Zuschauer und Sponsoren werden die Veranstaltungen mit diesem Maßnahmen viel interessanter. Die Stimmung bei den Bundesligaklubs ist wieder richtig gut. Es tut sich was.

Das Interview führte Jörg Strohschein

Stand: 07.07.2017, 08:00