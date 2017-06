Rasenturnier in Halle geht in die 25. Auflage

Bevor es am Montag (19.06.2017) um Weltranglistenpunkte und fast 2 Millionen Euro Preisgeld geht, steht traditionell erst einmal der Spaß in Halle im Vordergrund. Tennis-Stars im Ruhestand treten an der Seite von aktuell aktiven Spielerinnen bei der Champions Trophy an.

Meistens kommen Spieler zu diesem Happening, die in ihrer Karriere vor allem auch in Halle für Furore gesorgt hatten, so wie in diesem Jahr Henry Leconte, der bei der ersten Auflage der GWO 1993 den Titel geholt hatte. Auch die ehemaligen Turnier-Gewinner Michael Stich (1994, 1997) und Yevgeny Kafelnikow (1997, 1998, 2002) sind dabei. Ihnen zur Seite stehen Spielerinnen wie Angelique Kerber und Andrea Petkovic.

Montag Startschuss des ATP-Turniers

Neben der Champions Trophy geht es für einige Spieler an diesem Wochenende in die Qualifikationsrunde, bevor am Montag dann der eigentliche Start des bestdotierten ATP-Turniers in Deutschland ansteht. Wieder mit dabei ist Roger Federer. Der derzeitige Weltranglistenfünfte hatte 2003 zum ersten Mal das Haller Rasenturnier gewonnen und seinen Sieg mit dem Erfolg beim anschließenden Turnier in Wimbledon krönen können.

Einer von acht Titeln: Rekordsieger Roger Federer, hier bei seinem Haller Sieg 2013.

Insgesamt holte der 35-jährige Schweizer in Halle achtmal den Siegerpokal und ist damit der GWO-Rekordsieger, und daran erinnerte sich Federer auch bei seiner Ankunft am Samstag: " Es ist ein gutes Gefühl, wieder hier zu sein. An einem vertrauten Ort, an dem man schon so viel Erfolg gehabt hat. " Er wird in der ersten Runde auf den Taiwanesen Yen-Hsun Lu (ATP-Nr. 68) treffen. " Er ist ein Spieler, der schnelle Beläge mag. Ich hoffe aber, dass mir nun ein besserer Start ins Turnier gelingt als noch in Stuttgart ", sagte Federer nach der Auslosung am Samstag.

Vorjahresfinalisten Mayer und Zverev auch 2017 dabei

Während Federers Karriere sich langsam dem Ende neigt, hat Alexander Zverev die Tennis-Zukunft noch vor sich. Der 20-jährige Hamburger konnte sich mit seinen jüngsten Turniererfolgen in München und Rom auf Platz zehn in der Weltrangliste vorarbeiten und gilt als große deutsche Tennis-Hoffnung. Im vergangenen Jahr musste sich Zverev im Finale des Turniers, das auch 2017 wieder zwischen den French Open und Wimbledon platziert ist, Florian Mayer mit 2:6, 7:5 und 3:6 geschlagen geben. In diesem Jahr geht es für Zverev in der ersten Runde gegen den Italiener Paolo Lorenzi an (ATP-Nr. 36). Florian Mayer spielt zum Auftakt gegen den Franzosen Benoit Paire (45.).

Knapp 400.000 Euro Preisgeld sowie 500 Weltranglistenpunkte

Auch der Weltranglistensiebte Dominic Thiem schlägt in Halle auf.

Die Gerry-Weber-Open gehören seit 2015 zur ATP World Tour 500, was bedeutet, dass dem Sieger nicht nur ein Preisgeld winkt, das in diesem Jahr in Halle bei knapp 400.000 Euro liegt, sondern ebenso um 500 Weltranglistenpunkte. Neben Federer und Zverev schlagen auf dem Rasen in Ostwestfalen mit dem Österreicher Dominic Thiem (7.) und dem Japaner Kei Nishikori (9.) zwei weitere Spieler aus der TopTen der Weltrangliste auf.

Mindestens sechs deutsche Spieler im Hauptfeld

Mit Mischa Zverev (31.), Vorjahressieger Florian Mayer (44.), dem Warsteiner Jan-Lennard Struff (47.), Dustin Brown (76.) und Tommy Haas (307.) stehen fünf weitere deutsche Spieler ab Montag in Halle auf dem Platz. Über die Qualifikation könnten noch Maximilian Marterer, Benjamin Becker, Yannick Hanfmann Daniel Masur und Daniel Altmaier ins Hauptfeld rutschen.

Doppel-Duo Klaasen/Ram kann Titel verteidigen

Das Siegerduo aus dem Vorjahr Raven Klaasen/Rajeev Ram tritt zur Titelverteidigung an.

Die Zverev-Brüder sind als Duo auch bei den Doppeln vertreten. Philipp Kohlschreiber bildet mit dem Österreicher Dominic Thiem ein weiteres Duo mit deutscher Beteiligung. Den Pokal holten im vergangenen Jahr Raven Klaasen (RSA) und Rajeev Ram (USA). Die beiden sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Topgesetzt ist jedoch das polnisch-brasilianische Duo Lukasz Kubot/Marcelo Melo.