Kurz danach sagte sie ihre Teilnahme am Turnier in Sydney ab, offizieller Grund ist eine Verletzung am rechten Knie. Dies teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Görges wird im Hauptfeld durch Lucky Loser Carina Witthöft ersetzt, die in der Qualifikation gescheitert war.

Rückenwind für die Australian Open

Görges empfand den Ausbau ihrer Erfolgsserie nach den Titelgewinnen in Moskau und bei der B-WM in Zhuhai auf nunmehr 14 Einzelsiege nacheinander auch als willkommenen Rückenwind für Melbourne.

"So ein Sieg kurz vor den Australian Open ist fantastisch. Ich fahre jetzt mit noch mehr Selbstvertrauen nach Melbourne" , sagte die deutsche Topspielerin.

red/sid/dpa | Stand: 07.01.2018, 08:46