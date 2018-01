Julia Görges - auf einmal im Mittelpunkt

Beim Fortsetzen ihrer Erfolgsserie ist Görges aber erst einmal vom neuseeländischen Sommer gestoppt worden. Ihre für Donnerstag (04.01.2018) angesetzte Viertelfinalpartie in Auckland fiel wegen Dauerregens ins Wasser und wurde auf Freitag verschoben. Gewinnt Görges ihr Match gegen die Slowenin Polona Hercog, muss sie wegen des engen Spielplans wohl am gleichen Tag noch einmal im Halbfinale antreten.

Unwahrscheinlich erscheint dies nicht, denn die derzeit beste deutsche Tennisspielerin geht als Favoritin in das Match gegen Hercog, aktuell die Nummer 100 der Weltrangliste. Zudem spielt Görges momentan mit so viel Selbstvertrauen wie selten zuvor, ihre letzte Niederlage auf der WTA-Tour liegt mehr als drei Monate zurück. Zuletzt ging sie elf Mal in Folge als Siegerin vom Platz, gekrönt von den beiden Turniersiegen in Moskau und bei der Elite-Trophy im chinesischen Zhuhai.

Görges: 2017 das "mit Abstand beste Jahr der Karriere"

Das vergangene Jahr hat Görges gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" selbst als "das mit Abstand beste" ihrer Karriere bezeichnet, nicht nur weil sie es auf Platz 14 abgeschlossen hat, ihrer bislang höchsten Position in der Weltrangliste. Die Anlagen für eine Spitzenspielerin hatte die inzwischen 29-Jährige schon immer: Die nötige Grundhärte in den Schlägen, Aggressivität, Schnelligkeit und eine gute Platzabdeckung, auch aufgrund ihres Gardemaßes von 1,80 Metern. Nach vielen Rückschlägen konnte sie diese Qualitäten nun auch endlich auf dem Platz umsetzen.

Nur vier Spielerinnen haben im abgelaufenen Jahr mehr Matches gewonnen als Görges (48), die sogar mehr Siege als die beiden Top-Spielerinnen Simone Halep und Garbiñe Muguruza einfuhr. Die neu gewonnene Konstanz hat sie als wichtigsten Entwicklungssprung empfunden, mehr als den Aufstieg in der Weltrangliste. "Die Automatismen griffen auf einmal" , beschrieb sie das neue Gefühl auf dem Platz. "Ich merkte richtig: Huch! Das ist schon normal, ich muss mir die Schläge nicht mehr erarbeiten."

Neuanfang mit neuem Coach und Physio-Freund

2012 schnupperte Görges schon einmal an den Top Ten, wurde aber von einer Handverletzung zurückgeworfen. Im Anschluss hatte sie "das Zutrauen in die Schläge komplett verloren" . Dass sie ihr Spiel, dass so sehr von der Aggressivität lebt, wiederentdeckt hat, schreibt sie vor allem ihrem Team zu. Vor zwei Jahren trennte sie sich von ihrem Coach Sascha Nensel, der sie praktisch seit Beginn ihrer Profikarriere begleitet hatte, und wagte einen Neuanfang mit Michael Geserer, dem Trainer des dortigen Bundesligaklubs.

Mit dem ruhigen, analytisch starken Geserer passt es offenbar. Görges präsentiert sich auch mental stärker, mit mehr Wettkampfhärte und auch körperlich stabiler. Letzteres ist das Verdienst von Physiotherapeut und Athletikcoach Florian Zitzelsberger, mit dem sie auch privat liiert ist. Görges schwärmte in der "SZ" von der positiven Art ihres Teams. "Das tut mir gut, wenn es mal nicht so gut läuft. Sie sind ein Super-Gespann."

Viel gibt sie ansonsten nicht preis über ihr Privatleben, trotz des gestiegenen medialen Interesses. Doch allein aufgrund der Präsenz von Geserer und Zitzelsberger in den sozialen Netzwerken merkt man, wie wichtig ihr das "Team Jule" ist.

Hoffen auf Melbourne - und auf die Top Ten

Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres muss sich Görges auch in ihrer neuen Rolle erstmals auf der großen Bühne beweisen, nach dem Absturz der ehemaligen Weltranglistenersten Angelique Kerber vereint sie in Melbourne bei den deutschen Damen nun auf einmal das meiste Interesse auf sich. Noch hält sich Görges zurück mit neuen Zielsetzungen und verweist auf das Schicksal von Kerber. Doch mit einem guten Abschneiden bei den Australian Open könnte Görges erstmals den Sprung in die Top Ten schaffen. Und in Melbourne startete auch Kerber vor zwei Jahren ihren Triumphzug, der sie bis an die Spitze der Tennis-Welt führte.