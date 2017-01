Kerber hatte nach nur rund 20 Minuten schon den ersten Satz gewonnen, Kristyna Pliskova leistete sich im ersten Durchgang 19 leichte Fehler. Kerber auch im zweiten Satz gleich wieder 2:0 vorn, als es im zweiten Satz plötzlich doch noch ein ein ausgeglichenes Match wurde. Pliskova machte weniger Fehler und setzte Kerber nun häufiger unter Druck und ging mit 3:2 in Führung. Beim Stand von 4:4 erkämpfte sich Kerber aber eine Breakchance und profitierte dann von einem Vorhandfehler Pliskovas. Auch beim ersten Matchball musste Kerber den Punkt nicht mehr selbst machen.

Barthel könnte Kerber folgen

Auch Mona Barthel hat noch die Chance auf das Achtelfinale, die Neumünsteranerin trifft am Freitag auf die Australierin Ashleigh Barty. Zuvor spielt bei den Herren der Hamburger Mischa Zverev gegen Malek Jaziri aus Tunesien. Erst am Samstag müssen Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber antreten. Insgesamt 14 deutsche Profis hatten beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Hauptfeld gestanden.

Barthel ist derweil auch eine Kandidatin für das Auswärtsspiel im Fed Cup gegen die USA auf Hawaii. Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner will nach der Absage von Angelique Kerber mit Andrea Petkovic, Julia Görges und Laura Siegemund dort antreten, die genesene Mona Barthel sei die erste Kandidatin für den vierten Platz im Team. Eine Nominierung hänge auch davon ab, ob sich die lange erkrankte Barthel nach den Australian Open fit genug für den nächsten weiten Flug fühlt, wie Rittner in Melbourne erklärte. Die Partie findet am 11. und 12. Februar statt. Kerber hatte wegen des Reisestresses und des anschließenden Turniers in Doha abgesagt.

nch/dpa/sid | Stand: 20.01.2017, 06:37