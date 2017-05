Zverev geht die Kraft aus

Gegen Napolitano erwischte Mischa Zverev einen guten Start und holte sich nach 42 Minuten den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang gelang ihm ein schnelles Break, doch danach tat sich der Hamburger immer schwerer. Den zweiten Abschnitt gab er mit 5:7 ab, danach ging ihm mehr und mehr die Kraft aus. Nach 2:42 Stunden war das Aus des an Nummer 32 gesetzten Zverev besiegelt.

"Ich war nach der Woche in Genf einfach müde und habe deshalb nicht gut gespielt", sagte Zverev nach seinem Ausscheiden. "Ich war heute einfach durch. Es war schon ein Erfolg, dass ich überhaupt einen Satz gewonnen habe."

Andrea Petkovic

Von den 13 deutschen Profis (sieben Frauen, sechs Männer) im Hauptfeld von Paris sind damit bereits fünf ausgeschieden - darunter auch die topgesetzte Angelique Kerber (Kiel).

Petkovic verliert in drei Sätzen

Denn im Anschluss scheiterte auch Andrea Petkovic. Die Darmstädterin unterlag der US-Amerikanerin Varvara Lepchenko 4:6, 6:3 und 6:3.

Nach einem starken zweiten Satz konnte Petkovic ein frühes Break im dritten Satz nicht zu ihren Gunsten nutzen. Doch nach dem 1:0 gab sie vier Spiele in Folge ab. Petkovic kämpfte sich noch einmal zurück, hatte beim 3:5 noch zwei Breakbälle, verlor aber dann doch nach hartem Kampf.

Die 29-jährige Petkovic kassierte damit ihre sechste Erstrunden-Niederlage in Serie, nachdem sie zuvor in Istanbul, Rabat, Madrid, Rom und zuletzt in Straßburg früh ausgeschieden war.

Djokovic und Nadal weiter

Titelverteidiger Novak Djokovic ist derweil ohne Mühe in die zweite Runde eingezogen. Beim ersten Auftritt mit seinem neuen Coach Andre Agassi gewann der Serbe gegen den Spanier Marcel Granollers klar mit 6:3, 6:4, 6:2. Djokovic hatte das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison im vergangenen Jahr erstmals gewonnen, war danach aber in eine Sinnkrise gefallen. Ende des Jahres beendete er daher die Zusammenarbeit mit Boris Becker und holte kurz vor den diesjährigen French Open Agassi als neuen Coach in sein Team.

Ohne Probleme meisterte auch Rafael Nadal seine Auftakthürde. Der Spanier, der in Paris seinen zehnten Titel anstrebt, setzte sich gegen den Franzosen Benoit Paire mit 6:1, 6:4, 6:1 durch. Nadal hatte gegen Paire nur im zweiten Satz ein paar Probleme. Doch am Ende setzte sich der Mallorquiner leicht und locker durch. "Es war wichtig, dass ich es in drei Sätzen geschafft habe" , sagte Nadal mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf.

Nadal will 10. Paris-Titel

Für Linkshänder Nadal war es der 73. Sieg im 75. Match im Stade Roland Garros seit 2005. Der an Position vier gesetzte Nadal, der am kommenden Samstag 31 Jahre alt wird, will im Finale am 11. Juni seinen zehnten Paris-Titel holen - seinen ersten an der Seine seit 2014. Es wäre eine historische Leistung, denn in der Open Era seit 1968 ist es noch keinem Profi gelungen, ein und dasselbe Grand-Slam-Turnier so oft zu gewinnen.

dpa/sid/red | Stand: 29.05.2017, 16:11