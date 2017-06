Grand-Slam-Phänomen Wawrinka - der DTB hat es verschlafen

3:6. 3:6. 1:6. Was für eine Vorführung. Cilic war in Paris immerhin an Position sieben gesetzt worden, doch nach gerade mal einer Stunde und 40 Minuten musste der Kroate völlig frustriert seine Tasche auf dem packen. Ein Hurricane namens Wawrinka hatte ihn vom Court Suzanne Lenglen gefegt, nicht mal in die Nähe eines Satzgewinnes war der US-Open-Champion von 2014 gekommen. Andy Murray, der Weltranglisten-Erste, geht nun keineswegs als klarer Favorit in das Halbfinale am Freitag (07.06.17) gegen Wawrinka. Denn es ist Grand-Slam-Time.

Drei große Titel, aber nur ein kleiner

Und das ist Wawrinka-Time. Seine Erfolgs-Bilanz bei den großen Turnieren ist erstaunlich. 17 Mal hat der Grundlinienspezialist mit dem Hammer-Aufschlag in seiner Laufbahn ein Halbfinale bei einem ATP -Turnier erreicht. Achtmal davon gelang ihm das bei einem der vier Grand-Slam-Turniere, dazu weitere dreimal beim Tour-Finale. Dreimal hielt Wawrinka bei einem Top-Event am Ende den Pott in die Höhe: 2014 in Melbourne, 2015 in Paris, 2016 in Flushing Meadows.

Vergleichsweise kärglich fällt demgegenüber seine Bilanz bei den "normalen" Masters-Turnieren der ATP aus: Hier zog "Stan the Man" in seinem mittlerweile 13. Karrierejahr erst sechsmal in die Vorschlussrunde ein, gewonnen hat er nur 2014 in Monte Carlo. Wawrinka ist also trotz seines offenkundigen Übergewichts eindeutig ein Mann für die großen Aufgaben. Und damit einer, den der deutsche Tennisbund dringend gebrauchen könnte.

Lose Anfrage des DTB

Viel gefehlt hat dazu angeblich nicht. Wawrinkas Vater Wolfram hat polnische Wurzeln, ist aber in Deutschland geboren. Der Filius besitzt neben dem schweizerischen auch einen deutschen Pass und wäre damit auch für das deutsche Davis-Cup-Team spielberechtigt gewesen. Im schweizerischen Tennisbuch "Jubeljahre" bestätigt Wawrinka, auch mal eine lose Anfrage des DTB gehabt zu haben.

Boris Becker erzählte in dieser Woche als TV-Kommentator bei "Eurosport", wie sich die Sache abspielte: "Ich habe damals erkannt, was für ein außergewöhnliches Talent dieser Junge hat. Also habe ich meinen Kumpel Patrik Kühnen angerufen, der zu dieser Zeit Daviscup-Teamchef war, und ihm dringend geraten, Stan für den DTB zu gewinnen."

Irgendwie im Sande verlaufen

Die Sache sei dann aber nicht wirklich weiterverfolgt worden, sondern irgendwie im Sande verlaufen. Ungefähr so wie die Hoffnungen der deutschen Damen und Herren bei den French Open 2017, die sich die zweite Turnierwoche in den Einzelkonkurrenzen kollektiv im Fernsehen anschauen können.

Stand: 07.06.2017, 20:52